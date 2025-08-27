หุ้นไทยยังบวก ดัชนีพักตัว หลังรอความชัดเจนคดีคลิปเสียงนายกฯ 29 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ว่า วันนี้ หุ้นเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,094.58 จุด เคลื่อนไหวในแดนบวกที่ระดับ 1,253.41 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 8.32 จุด หรือบวก 0.84% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,259.58 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,253.19 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 26,998.32 ล้านบาท
ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีมีโอกาสพักตัว เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีนัดลงมติตัดสินคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายนนี้ ยังเป็นปัจจัยพยุงตลาดได้อยู่ หลังจากวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงเวลาการซื้อขายตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้รับบรรยากาศเชิงลบจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสั่งปลด ลิซา คุก พ้นตำแหน่งกรรมการเฟด อีกทั้งความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะกลับมารุนแรงอีกครั้ง หลังทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีจีนสูงถึง 200% หากไม่ส่งออกแร่หายากให้สหรัฐ