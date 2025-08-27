ซีพีแรม เดินหน้า CPRAM Junior Chef สู่ปีที่ 16 จุดประกายเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย

ซีพีแรม เดินหน้าโครงการ ‘CPRAM Junior Chef’ สู่ปีที่ 16 จุดประกายการเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย โภชนาการครบถ้วน และสุนทรียภาพในการบริโภคอย่างมีคุณค่าเพื่อเยาวชนไทย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้าโครงการ “CPRAM Junior Chef” อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภคที่เหมาะสม ควบคู่กับการตระหนักถึงการลดความสูญเสียทางอาหาร (Food Waste) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาวะที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเด็กไทย
กิจกรรมในครั้งนี้มาในรูปแบบเวิร์กช็อปการทำอาหารที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สนุกกับการทำติ่มซำและข้าวปั้นญี่ปุ่น เรียนรู้หลักโภชนาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านสุขอนามัยในการประกอบอาหาร โดยมีผู้ปกครอง พนักงานซีพีแรม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นกำลังใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ สาขาที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (ปทุมธานี), สาขาลาดกระบัง (กรุงเทพฯ), สาขาชลบุรี และ สาขาลำพูน
นับตั้งแต่ปี 2552 ซีพีแรมได้ริเริ่มโครงการ “CPRAM Junior Chef” และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 16 ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 38 โดยมีเป้าหมายหลักในการปลูกฝังความรู้ด้านอาหารที่ปลอดภัย โภชนาการที่ถูกต้อง และการบริโภคอย่างมีสุนทรียภาพ อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างสรรค์ที่ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และเรียนรู้คุณค่าของอาหารผ่านกิจกรรมที่สนุกและได้ประโยชน์
ซีพีแรม เชื่อว่าการปลูกฝังความรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัยตั้งแต่วัยเยาว์ จะนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมต่อสุขภาพและยั่งยืนในระยะยาว อันสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหลักคิด “3 ประโยชน์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร