ตลท.ชี้นักลงทุนจับตาตัดสินคดีนายกฯ คาดครึ่งปีหลังนี้ ตลาดจะกลับมาสดใส นักลงทุนได้สัมผัสเรื่องดีๆ

ตลท.ชี้นักลงทุนรอจับตาตัดสินคดีนายกฯ คาดครึ่งปีหลังนี้ ตลาดจะกลับมาสดใส นักลงทุนได้สัมผัสเรื่องดีๆ
วันที่ 27 สิงหาคม นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามโดยเฉพาะจากปัจจัยการเมืองไทย ซึ่งในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีนายกฯ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกใหม่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ และข้อดีของการเมืองไทยช่วงที่ผ่านมาไม่ว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบไหนภาคธุรกิจไม่ชะงัก แม้การลงทุนภาครัฐจะช้า แต่ภาคเอกชนยังเติบโตและเดินต่อได้ตลอด ไม่ว่าเป็นทิศทางใด นักลงทุนก็มีความคุ้นเคย แต่ที่สำคัญอยากได้ความต่อเนื่องของนโยบายที่ประกาศออกมามากกว่า จึงยืนยันว่า ประเทศไทยยังมีความน่าสนใจ กองทุนต่างประเทศจึงทิ้งประเทศไทยไม่ได้ และส่วนใหญ่มีการจับตาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องต่อเนื่อง
นายอัสสเดช กล่าวว่า ในการจัดงาน ไทยแลนด์ โฟกัส 2025 ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ ที่ตอบรับเข้าร่วมงาน 180 ราย และ 75 กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์และฮ่องกง ที่เป็นฐานของกองทุนใหญ่ของโลกเข้ามา รับฟังข้อมูลตรง ทั้งนี้ จากข้อมูลที่นำเสนอในแง่ของเศรษฐกิจถือว่าดีและมีโอกาสที่จะมีการขยับเป้าหมายการเติบโต ในขณะที่หุ้นไทยถือว่าถูกและ มีการเติบโต การจ่ายปันผลที่ดี จึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนได้
“คาดหวังว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ตลาดจะกลับมาสดใสนักลงทุนได้สัมผัสเรื่องดีดี เพื่อให้ เกิดความมั่นใจเข้ามาลงทุนในไทย และมีฟันด์โฟวด์เข้ามาเยอะขึ้น จากช่วงกว่า 1 เดือน มีต่างชาติกลับมาลงทุนในหุ้นไทยแล้วมูลค่า 15,000-16,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่ ตลท.เข้าไปเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศถึงความต้องการ ซึ่งคำตอบที่ได้คือ แม้ตลาดอื่นขึ้นไปไกลและตลาดไทยยังตามหลัง แต่ยังมีความน่าสนใจอยู่” นายอัสสเดช กล่าว