กรมปศุสัตว์จับมือซีพี แอ็กซ์ตร้า หนุนตลาดเนื้อโคคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับซีพี แอ็กซ์ตร้า นุนตลาดเนื้อโคคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย โดยมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ผู้แทนภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ยกระดับคุณภาพสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
รับซื้อไม่อั้น หนุนรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นายสัตวแพทย์สมชวน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศกว่า 1 ล้าน 4 แสนราย กำลังเผชิญปัญหาด้านกลไกราคาและตลาดจำหน่ายสินค้า กรมปศุสัตว์จึงประสานความร่วมมือกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่ายเนื้อโคคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ส่งตรงถึงผู้บริโภค ถือเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับรายได้เกษตรกร และสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยอาหาร โดยการลงนามครั้งนี้ไม่ได้กำหนดปริมาณรับซื้อซึ่งถ้าหากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ สามารถเลี้ยงโดยไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเลี้ยงได้ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์รวมทั้งมีโรงเชือดที่ผ่านการรับรอง สามารถติดต่อกรมปศุสัตว์ในจังหวัดได้เลย
โดยหลังจากนี้กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรที่อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา
นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวว่า นอกจากนี้การลงนามดังกล่าวยังจะทำให้เกษตรกรไม่ต้องจำหน่ายโคเนื้อผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งจะทำให้ราคาโคเนื้อหน้าเขียงในท้องตลาดมีราคาถูกลงจากที่ขายอยู่ในขณะนี้กิโลกรัมละ 200-300 บาทแต่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายโดยตรงให้กับกรมปศุสัตว์เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สำหรับราคาจำหน่ายให้กับกรมปศุสัตว์จะต้องไปดูราคากลางที่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือรับซื้อไม่อั้น หากผ่านมาตรฐานซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงจะมีผลตั้งแต่วันนี้ 27 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในระยะเวลา 2 ปีนับจากนี้
รับซื้อโคเนื้อมาตรฐาน ผ่านสาขา 2,600 แห่ง
ด้าน นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (CMO) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรไทยในการสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเล็งเห็นแนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภค ผ่านระบบการจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐาน
นางศิริพร กล่าวว่า ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายโคเนื้อโดยตรงกับบริษัทฯ ได้ทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขากว่า 2,600 แห่ง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทฯ จะเจรจากับกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับซื้อเนื้อโคที่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการชำระเงินค่าสินค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการซื้อขาย เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้มากขึ้น
