ก.ล.ต. เพิ่มเสน่ห์ตลาดทุนไทย ออกแพคเกจดึงต่างชาติ หลังเผชิญความท้าทายหนัก
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตลาดทุนไทยเผชิญปัญหาความท้าทายหลากหลายตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ การปรับขึ้นภาษีสหรัฐ ทำให้ต้องหาทางเปลี่ยนจากความท้าทายเป็นโอกาส ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อตลาดทุนไทยเป็นเรื่องสภาพคล่อง ถือเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมองในเชิงการดูแลทั้งด้านซัพพลายและดีมานด์ ตัวซัพพลายจะทำอย่างไรให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ซึ่งมีมาตรการที่ดำเนินการแล้ว อาทิ มาตรการจั๊มป์พลัส เพื่อให้ บจ.ไทยมีแผนการสร้างมูลค่า เพิ่มธรรมาภิบาล มีความเป็นอีเอสจี และสื่อสารให้นักลงทุนได้รับรู้มากขึ้น ถือเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยกระดับตลาดทุนไทย โดยในวันที่ 15 กันยายนนี้ ภาคตลาดทุน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกระทรวงการคลัง จะร่วมกันประกาศมาตรการเพิ่มเสน่ห์ตลาดทุนไทย
“มาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งฝั่งดีมานด์และซัพพลาย โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการสนับสนุนให้บริษัทคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสภาพคล่องให้กับนักลงทุน ซึ่งมองไปข้างหน้าทุกคนอยากเห็นการจัดการกรณีต่างๆ ที่มีความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งยืนยันว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแก้กฎหมายที่จะช่วยสร้างความสามารถในการตรวจสอบได้เร็วมากขึ้น ตลาดทุนไทยมีทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และการไปข้างหน้า ซึ่งอยากให้ตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่น สามารถระดมทุนต่อไปได้” นางพรอนงค์ กล่าว
นางพรอนงค์ กล่าวว่า ส่วนการปรับแก้ไขกฎหมายร่าง พ.ร.ก. ให้อำนาจ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนร่วม ได้ผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนประกาศใช้ ซึ่ง ก.ล.ต. ยืนยันว่าเตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อบังคับใช้ทันทีที่กฎหมายมีผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตลาดทุน นอกจากนี้ ร่างแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 4 ฉบับ ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา โดยสาระสำคัญคือการปรับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีจากเดิมที่เน้นเฉพาะตัวบุคคล ไปสู่การครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นในระยะยาว