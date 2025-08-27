3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ผนึกกำลังเปิดโปรเจ็กต์ “คำสารภาพของหมอผี”

3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านสื่อและบันเทิง เอ็ม สตูดิโอ – เอ็มไอ กรุ๊ป – เดอะ โกสท์ เรดิโอ ผนึกกำลังเปิดโปรเจ็กต์ “คำสารภาพของหมอผี” ดันคอนเทนต์ไทยสู่จอภาพยนตร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเตรียมคึกคักอีกครั้ง เมื่อ 3 พันธมิตรธุรกิจด้านสื่อและบันเทิง ประกอบด้วย M STUDIO ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์อันดับหนึ่งของเมืองไทย, บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป จำกัด (MI GROUP) เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทยในเครือ Hakuhodo, และ บริษัท เดอะ โกสท์ เรดิโอ จำกัด (THE GHOST RADIO CO., LTD.) ผู้ผลิตคอนเทนต์เล่าเรื่องผีชื่อดังทางออนไลน์ ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ เปิดตัวโปรเจกต์ภาพยนตร์ “คำสารภาพของหมอผี” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนึ่งในเรื่องเล่าสุดฮิตจากรายการ Ghost Radio ซึ่งมียอดผู้รับชมและรับฟังสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมี “แจ็ค The Ghost” หรือ วัชรพล ฝึกใจดี ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินรายการชื่อดัง เป็นผู้ถ่ายทอดคอนเทนต์ต้นทาง สู่การพัฒนาเป็นภาพยนตร์เต็มรูปแบบ
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการร่วมลงทุนในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันของทั้ง 3 บริษัท มุ่งเน้นการผลักดันคอนเทนต์ไทยคุณภาพสูงให้ก้าวสู่การเป็นผลงานภาพยนตร์ในระดับสากล ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ชมในประเทศและต่างประเทศ พร้อมต่อยอดกระแสความนิยมของ Ghost Radio สู่การสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO เปิดเผยว่า “M STUDIO มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันคอนเทนต์คุณภาพของไทยสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้กับ MI GROUP และ THE GHOST RADIO สะท้อนถึงพลังของพัฒนาจุดแข็งของคอนเทนต์ที่เรามั่นใจว่า ‘คำสารภาพของหมอผี’ จะกลายเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหนังสยองขวัญไทย และต่อยอดกระแสความนิยมของ Ghost Radio ได้อย่างน่าจับตา”
ในขณะที่ นายภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป หรือเอ็มไอ กรุ๊ป กล่าวว่า “สำหรับ MI GROUP เรามองว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานศักยภาพด้านสื่อและการตลาดเข้ากับคอนเทนต์ที่มีพลังของ Ghost Radio และความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพยนตร์ของ M STUDIO เราเชื่อว่า ‘คำสารภาพของหมอผี’ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันภาพยนตร์ไทยไปสู่เวทีสากล และสร้างโอกาสใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยรวม”
นายวัชรพล ฝึกใจดี หรือ “แจ็ค The Ghost” ผู้ก่อตั้ง THE GHOST RADIO เปิดเผยว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Ghost Radio ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ฟังทั่วประเทศ เรื่องราวผีและประสบการณ์เหนือธรรมชาติมีเสน่ห์เฉพาะตัว และเรารู้สึกยินดีมากที่หนึ่งในเรื่องเล่าที่ผู้ชมชื่นชอบจะถูกพัฒนาเป็นภาพยนตร์เต็มรูปแบบความร่วมมือครั้งนี้กับ MI GROUP และ M STUDIO ไม่เพียงช่วยขยายฐานผู้ชม แต่ยังเป็นการยกระดับคอนเทนต์เล่าเรื่องผีให้ก้าวสู่โลกของภาพยนตร์อย่างแท้จริง”
โปรเจกต์ภาพยนตร์ “คำสารภาพของหมอผี” มีกำหนดเริ่มการถ่ายทำ ปลายปี 2568 ซึ่งได้ผู้กำกับ ต้น-ณฐนนท์ ชลลัมพี และทีมงานมืออาชีพในสายงานภาพยนตร์สยองขวัญร่วมพัฒนา และนักแสดงมากฝีมือ อาทิ อาเล็ก-ธีรเดช, เดนิส-เจลีลชา และ ชาคริต แย้มนาม โดยตั้งเป้าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศช่วง กลางปี 2569 ก่อนต่อยอดไปสู่ตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก
การจับมือกันระหว่าง MI GROUP, M STUDIO และ THE GHOST RADIO ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ผ่านการบูรณาการจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ทั้งด้านการตลาด การผลิต และฐานผู้ชมที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่า “คำสารภาพของหมอผี” จะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่สร้างสีสัน และขับเคลื่อนวงการหนังไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook/Instagram/TikTok: @Mstudiomovies, @TheGhostRadio, @MIGROUP
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทภ.2 ประณามกัมพูชา ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการลอบวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของไทย
- โครงการ เตะ ล่า ฝัน ประกาศรายชื่อนักเตะเยาวชนดาวรุ่งไทยร่วมโครงการที่ประเทศเยอรมนี รุ่นที่ 3
- เปิดบัญชีอาวุโสหลังบิ๊กเต่าโวยโยกย้ายไม่เป็นธรรม พบอยู่อันดับ 94
- พัทยาไฟเขียว! อนุมัติงบ 258 ล้าน จ้างเหมาบุคลากร รพ.เมืองพัทยา