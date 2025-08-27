สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลุยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในภูมิภาคอาเซียน จับมือ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดงานประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อาเซียน (ABTC) เปิดตัว เครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่แห่งอาเซียน (ASEAN Battery Safety Network) ณ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำโดย นายสุโรจน์ เเสงสนิท นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ร่วมเเถลงเปิดงาน ประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่แห่งอาเซียน (ASEAN Battery Technology Conference: ABTC) ที่จัดขึ้นตั้งเเต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 29 สิงหาคม ณ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท หาดบางเทา โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เเล้ว นับตั้งเเต่การจัดครั้งเเรกในปี 2023 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
โดยจุดมุ่งหมายของการจัดงานดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และบทบาทสำคัญต่ออนาคตพลังงานในชาติอาเซียนการจัดงานประชุมในปี 2025 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ในครั้งนี้ยังเป็นเวทีเปิดตัว “เครือข่ายความปลอดภัยแบตเตอรี่แห่งอาเซียน” (ASEAN Battery Safety Network) อีกด้วย พร้อมทั้งยังคงมุ่งนำเสนอหัวข้อที่มีสาระสำคัญที่มีผลกระทบสูง อาทิ วัสดุล้ำสมัย การออกแบบชุดแบตเตอรี่ การรีไซเคิล และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนสู่ระบบนิเวศแบตเตอรี่ที่ยั่งยืนและมั่นคง
ด้านนายสุโรจน์ เเสงสนิท นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เผยว่า “EVAT และ TESTA มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับอาเซียนให้เป็นฐานนวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ปลอดภัย ยั่งยืน และแข่งขันได้ในระดับโลก เราจับมือกันขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยตลอดวัฏจักรชีวิตแบตเตอรี่ ตั้งแต่งานวิจัย การผลิต การทดสอบ การใช้ซ้ำ ไปจนถึงการรีไซเคิล พร้อมผลักดัน ‘ASEAN Battery Safety & Innovation Roadmap’ ที่ทุกประเทศนำไปใช้ได้จริง
การประชุมครั้งนี้ เรามุ่งหวังผลลัพธ์เชิงรูปธรรม ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยร่วมของอาเซียน การพัฒนาห้องทดสอบและบุคลากร โครงการนำร่องแบตเตอรี่ใช้งานต่อ (Second-life) และแนวทางรีไซเคิลที่โปร่งใสได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่ ศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่คุณภาพของโลก และสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม”
ประเด็นหัวข้อหลักของการประชุม อนาคตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในอาเซียน ได้เเก่ 1.การขยายตัวในวงกว้าง: แบตเตอรี่ระยะเวลาการใช้งานยาวนาน 2.แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานความร้อน / ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) / ระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid scale ESS) 3.ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ 4.ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่และเศรษฐกิจหมุนเวียน 5.เทรนด์เเละเเนวโน้มตลาดเเละการเงินในภูมิภาค เป็นต้น
ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า “การประชุม ABTC ในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือกันในด้านความปลอดภัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบกักเก็บพลังงาน โดยเฉพาะการเปิดตัว “ASEAN Battery Safety Network” ที่จะเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลักดันมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาควิชาการ อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่กำกับดูแล สมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)
ซึ่งทุกองค์กรต่างๆที่ให้ความร่วมมือ ในการเเลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมผลักดันให้อาเซียนก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่ง “ASEAN Battery Safety Network” นี้จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ของอาเซียน สู่การเป็นผู้นำพลังงานสะอาดของโลกในอนาคต”
ในส่วนของงานเสวนาวิชาการ (Panel Discussion) เเบ่งหัวข้อ ได้ดังต่อไปนี้ ได้เเก่ ASEAN Pulse: การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกระแสการลงทุน, อนาคตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่: จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสู่ผลลัพธ์ในโลกแห่งความจริง, พลังงานในระดับมหภาค: การปลดล็อกศักยภาพระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Large-Scale ESS) และการขยายโครงข่ายไฟฟ้า, ความปลอดภัยและนวัตกรรมแบตเตอรี่ในอาเซียน, ปิดวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน: Battery Passport และห่วงโซ่อุปทานวัสดุ, การทำงานร่วมกันของห่วงโซ่อุปทาน: การพัฒนาระบบสลับแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ที่สามารถขยายขนาดได้ในภูมิภาคอาเซียน, การขับเคลื่อนตลาด: การเงิน สถาบัน และอนาคตของแบตเตอรี่ในอาเซียน
การจัดงานประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อาเซียน (ABTC) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท โดยในเเต่ละปีจะมีการผลัดการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม หมุนเวียนในเเต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับรายละเอียดเเละหัวข้อการจัดการประชุมในครั้งหน้า ที่จะจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2569