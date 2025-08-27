อสังหาฯ เปิดศึกสงครามราคา ลดเป็นล้าน อยู่ก่อนกู้ทีหลัง ผ่อน 0% 3 ปี ดึงแรงซื้อ รักษาสภาพคล่อง
วันที่ 27 สิงหาคม นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 จากจุดต่ำสุดก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สะท้อนจากยอดขายโครงการศุภาลัยที่มีกว่า 300 โครงการทั่วประเทศ ทำยอดขายได้เดือนละ 20-30 ยูนิต ขณะที่ยอดขายคอนโดมิเนียมก็เป็นปกติหลังจากก่อนหน้านี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ล่าสุดโครงการศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39 เปิดพรีเซลรอบพิเศษมียอดขายแล้ว 1,000 ล้านบาท มีทั้งซื้อลงทุนปล่อยเช่าและซื้ออยู่อาศัยเอง มีปัจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเป็นทิศทางขาลง และมาตรการลดค่าโอนและจำนอง 0.01% อย่างไรก็ตามยังคงเห็นการแข่งขันลดราคาของผู้ประกอบการ อาจจะเป็นเพราะผู้ประกอบการต้องการเงินสดไว้เสริมสภาพคล่องและมีบางรายนไปชำระหนี้ที่ครบกำหนด
นายอลงกต บุญมาสุข เลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า สถานการณสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีแรก ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไม่ว่าภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในอัตราสัดส่วนที่สูง คุณภาพของลูกหนี้สินเชื่อยังมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลงและความกังวลกับมาตรการภาษีสหรัฐฯ ทำให้ยอดการโอนบ้านใหม่ปรับตัวลดลงเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านในราคาที่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาฯ ผ่อนคลาย LTV ขณะที่ผู้ประกอบการพยายามเร่งการขายและการโอนด้วยการจัดแคมเปญต่าง ๆ แต่ยังไม่ส่งผลให้ยอดปล่อยสินเชื่อบ้านครึ่งปีแรกกลับมาเติบโตเป็นปกติได้ ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ที่มียอดสินเชื่อบ้านขยายตัวเพิ่ม
“ครึ่งปีหลังยังมีโจทย์ท้าทาย แม้ว่าจะมีแรงหนุนเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง มีผลให้สินเชื่อปล่อยใหม่มีแนวโน้มจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการได้เร่งการขายบ้านใหม่ที่ยังมียอดคงค้างในมืออย่างต่อเนื่อง ดูจากที่มีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น อาจเห็นการลดราคาบ้าน สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อบ้านครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรก”นายอลงกต กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่จัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย เช่น บมจ.ศุภาลัย นำคอนโดพร้อมอยู่ทั่วประเทศจัดโปร“หงายดีลเด็ด”ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ได้แก่ ผ่อน 0% นาน 3 ปี ทดลองอยู่ก่อน 3 ปี ชำระ 15% ในวันทำสัญญา และโอนใน 45 วัน รับส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท,บมจ.แสนสิริ นำโครงการพร้อมอยู่ ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม110 โครงการ จัดแคมเปญ“ได้ทุกอย่าง”ฟรี กิน อยู่ ผ่อน สูงสุด 36 เดือน ถึง 31 สิงหาคมนี้ ,บมจ.เอพี ไทยแลนด์ จัดโปรบ้านเดี่ยว ฟรีบัตรกำนัลเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 7 รายการ มูลค่าสูงสุด 400,000 บาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุดถึง 8 ปี ลดสูงสุด 9 ล้านบาท ส่วนคอนโดอยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี ฟรีส่วนกลาง สูงสุด 10 ปี ลดสูงสุด 3 ล้านบาท ถึง 31 สิงหาคมนี้ ,บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์จัดโปร“เฮ้ย อยู่ก่อน กู้ทีหลัง”,บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ นำคอนโด บ้าน ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ ราคา 1.99-38 ล้านบาท จัดแคมเปญ“ใครติด…อนันดาไม่ติด” อยู่ฟรีสูงสุด 36 เดือน รับเงินคืนสูงสุด 2 ล้านบาท ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 10 ปี ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ถึว 30 กันยายนนี้
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “SC ดีลดี ยกกระดาน”วันที่ 28 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2568 นำกว่า 75 โครงการทุกทำเล เริ่มต้น 3-100 ล้านบาท จัดโปรโมชั่นพิเศษ 7 วันเต็ม อาทิ ทองคำมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท เงินฝากสูงสุด 1 ล้านบาท และรับรถหรู Mercedes-Benz E 350 e Exclusive มูลค่า 3.65 ล้านบาท จองปุ๊บ รับปั๊บ เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมทันทีที่จอง อาทิ เครื่องรีดผ้าไอน้ำ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ยังลุ้น Lucky draw โฉนดทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่จองในงานและโอนฯ ภายใน 30 กันยายน 2568
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จัดอีเวนต์ใหญ่ “PRUKSA D-DAY SALE” ครั้งแรกและครั้งเดียว นำกว่า 100 โครงการ ลดราคา รวมส่วนลดกว่า 400 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 29-31 สิงหาคม 2568 ลูกค้าที่จองและโอนภายใน 30 กันยายน 2568 จองเพียง 499 บาท ส่วนลดสูงสุดถึง 40% ฟรีค่าโอน ค่าจดจำนอง ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ฟรีค่าประกันสาธารณะ ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุดถึง 5 ปี เลือกของแถมได้กว่า 50 รายการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ รับ I-phone16 128 GB 1 เครื่อง ทุกหลัง สำหรับ 100 หลังแรก ลุ้นรับรางวัลใหญ่ บ้าน และคอนโด ฟรีอีก 1 หลัง มูลค่ารวม 3,036,000 บาท และ Gift Voucher ทองคำ สูงสุดถึง 200,000 บาท