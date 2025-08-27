เปิด 4 ผู้สมัครชิงเก้าอี้เอ็มดี ทอท.คนใหม่ ตัวเต็ง ‘ปวีณา จริยฐิติพงศ์’

เปิดรายชื่อ 4 ผู้สมัครชิงเก้าอี้เอ็มดี ทอท.คนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์ 15 ก.ย. 68 นี้ คาดตัวเต็ง ปวีณา จริยฐิติพงศ์
รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ยื่นหนังสือลาออกแและมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 68 ที่ผ่านมา และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 68 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นประธานกรรมการสรรหา และมีประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-26 สิงหาคม 68 นั้น พบว่ามีผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการสรรหาเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนใหม่ จำนวน 4 คน ซึ่งตามขั้นตอน ทอท.จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 11 กันยายน 68 และกำหนดสัมภาษณ์พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 15 กันยายน 68 โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยจากคณะกรรมการสรรหาไม่ต่ำกว่า 80%
สำหรับรายชื่อผู้ที่ยื่นเข้ารับการสรรหาเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้สมัครคนใน ทอท. 2 คน และเป็นบุคคลจากภายนอก 2 คน ประกอบด้วย
1.นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.
2.นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) ทอท.
3. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
และ 4.นายธรธนัฐ ภักดีภิญโญ ผู้สมัครคนนอกที่มีประสบการณ์การทำงานจากสิงคโปร์
ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญ ที่รอเอ็มดีคนใหม่ จะทั้งมีการแก้ไขสัญญาดิวตี้ฟรี คิงเพาเวอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและ ทอท. สามารถเดินไปด้วยกันได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจ้างมหาวิทยาลัยชั้นนำมาเป็นที่ปรึกษา ในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา และ รวมทั้งแผนสานต่อการลงทุนขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน อาทิ การลงทุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท และอาคารด้านทิศใต้ของสุวรรณภูมิ (South Terminal) มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่าตัวเต็งที่จะได้เป็นผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คือ นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ที่ปัจจุบันรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.