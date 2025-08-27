สุกี้ตี๋น้อย มั่นใจปีหน้ารายได้แตะ 1 หมื่นล้าน ทุ่ม 150 ล้าน แจกโบนัสพนักงาน 2.5 เดือน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม น.ส.นัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “สุกี้ตี๋น้อย” เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงทุนกับเชฟโฮ ชาวฮ่องกง เจ้าของร้านโฮคิทเช่น จัดตั้งบริษัท บีเอ็นเอ็น แอนด์ โฮ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้น 70% และเชฟโฮ 30% เพื่อเปิดสุกี้แบรนด์ใหม่ ตี๋น้อย โกลด์(Teenoi Gold) เป็นแบรนด์ที่ 3 เป็นสุกี้บุฟเฟต์พรีเมียมแมส ที่ได้รีแบรนด์จาก ”ตี๋น้อย เอ็กซ์เพรส” ที่ได้ปิดไป ซึ่งช่วงเปิดตัวจัดโปรโมชั่นราคา 499 บาท ยังไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล 49 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) 7% ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมถึง 31 ธันวาคมนี้ ลูกค้าสามารถทานได้ไม่อั้นทุกเมนู รวมทั้งเป็ดย่าง ติ่มซำ หมูแดง ในเวลา 120 นาที
ตั้งเป้าปี 2568 เปิด 3 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้เป็นสาขาแรก จากนั้นเดือนพฤศจิกายนเปิดสาขา2 เลียบทางด่วน ลาดพร้าว จะเป็นสาขาแฟลกชิป และ สาขา3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท คาดว่าในปี 2569 จะมี 11 สาขา ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น โลตัส นครปฐม, ธัญญาพาร์ค, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชลบุรี, พีทีที ปาร์ค มอลล์ 5 ศรีนครินทร์, ออนติวานนท์, อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่, เดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์ เป็นต้น ใช้เงินลงทุน 15-20 ล้านบาทต่อสาขา ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 30-60 ที่นั่ง
“คาดหวังว่าตี๋น้อย โกลด์จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเหมือนสุกี้ตี๋น้อย ด้วยคุณภาพวัตถุดิบและรายการอาหารที่หลากหลาย ในราคา 499 บาท ถือว่าเป็นราคาจับต้องได้และคุ้มค่า ตอบโจทย์ลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ซึ่งเรามีครัวกลางที่ลงทุนไป 1,000 ล้านบาท จึงทำให้บริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ ”น.ส.นัทธมนกล่าว
น.ส.นัทธมนกล่าวว่า ปี 2568 สุกี้ตี๋น้อยมีแผนเปิด 24 สาขา ถึงสิ้นปีจะมีสาขาทุกแบรนด์เกือบ 100 สาขาและปี 2569 จะเปิดเพิ่ม 40 สาขา ส่วนยอดขายปีนี้คาดว่าจะทำได้ 9,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 30% จากปีก่อนและมั่นใจในปี 2569 จะถึง 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้จากยอดขายเติบโตบริษัทยังคงดูแลพนักงาน 7,000 คนอย่างเต็มที่ โดยปีนี้มีโบนัสให้เฉลี่ย 2.5 เดือน รวม 150 ล้านบาท และยังรับพนักงานเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น