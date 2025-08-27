เครือสหพัฒน์ เปิดคอมมูนิตี้มอลล์ ย่านพระราม3 ต่อจิ๊กซอว์มิกซ์ยูสหมื่นล้าน ‘คิง สแควร์’
วันที่ 27 สิงหาคม นายจักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล กรรมการ บริษัท คิง สแควร์ จำกัด เครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2568 นี้ จะเปิดให้บริการคิง สแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์จากการใช้เงินลงทุนพัฒนาในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์ 1,000 ล้านบาท อย่างเต็มรูปแบบ จากขณะนี้เปิดให้บริการไปแล้ว 80% เพื่อเติมเต็มโครงการมิกซ์ยูส คิง สแควร์ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ที่ประกอบด้วย โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว รวมทั้งที่พักอาศัยแล้วเสร็จเดือนธันวาคมนี้ และโรงแรมที่ร่วมกับดุสิตธานีเปิดบริการเดือนเมษายน 2570
นายจักรกฤษณ์กล่าวว่า สำหรับคิง สแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 23,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่รีเทล 3 ชั้น โดยมีร้านอาหาร 50% ส่วนชั้น4 เป็นฮอลล์รองรับการจัดแสดงสินค้า ทำกิจกรรมต่างๆ และชั้น 5 เป็นยิมขนาดใหญ่ที่แบรนด์ในเครือสหพัฒน์ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อควอนตัม สำหรับรองรับผู้ปกครองจากโรงเรียนนานาชาติที่มี 1,500-1,600 ครอบครัว และประชากรที่อาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวประมาณ 2-3 แสนคน ส่วนใหญ่นิยมซื้อที่พักอาศัยราคาระดับ 5-10 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายจะมีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างน้อย 1,000 คนต่อวัน ซึ่งโครงการมีพื้นที่จอดรถรองรับได้มากถึง 216 คัน
น.ส.ธนินธร โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง สแควร์ จำกัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการฉลองเปิดตัวโครงการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายถึงวันที่ 7 กันยายนนี้ ลูกค้าซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท รับฟรี Exclusive Keychain ซื้อสินค้าหรือสมัครคอร์สเรียน คอร์สความงามครบ 2,000 บาท รับ voucher มูลค่า 100 บาท ครบ 8,000 บาท รับ voucher มูลค่า 500 บาท ครบ 15,000 บาท รับ voucher มูลค่า 1,000 บาท เมื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารในคอมมูนิตี้มอลล์ ครบ 1,500 บาท รับ voucher มูลค่า 100 บาท และครบ 5,000 บาท รับ voucher มูลค่า 500 บาท