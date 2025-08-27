ผู้ค้าทองคำ คาดสัปดาห์นี้ ราคายังขาขึ้น จับตาเฟดเสถียรภาพการเมืองไทย
ศูนย์วิจัยทองคำ ได้ทำผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2568 โดย 13 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 46% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 23% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับนักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 321 ราย ในจำนวนนี้มี 181 ราย หรือเทียบเป็น 56% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 112 ราย หรือเทียบเป็น 35% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 28 ราย หรือเทียบเป็น 9% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์ราคาทองคำ ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศ สมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 51,200 – 51,650 บาท ต่อบาททองคำ
โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 51,650 บาท ต่อบาททองคำ เพิ่มขึ้น 300 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อนหน้า
สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม มี 3 ปัจจัย
1. นโยบายทางการเงินของธนาคารสหรัฐฯ (FED) โดยราคาทองได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2568 หลังการกล่าวสุนทรพจน์ของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. เสถียรภาพทางการเมืองไทย กรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยผลการวินิจฉัยมีนัยสำคัญต่อ เสถียรภาพทางการเมืองไทย และอาจส่งผลโดยตรงต่อ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทิศทางค่าเงินบาท ที่มีแนวโน้มผันผวนตามสถานการณ์การเมืองในประเทศ
3. รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย, ดัชนีราคา PCE/Core PCE ของเดือน กรกฎาคม 2568, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน สิงหาคม 2568, ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์