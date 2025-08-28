ลงนามแล้ว กม.ยกเว้นภาษีคริปโท ดึงนักลงทุนต่างชาติ รมช.คลังเชื่อสร้างรายได้รัฐพันล้าน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่านเอ็กซ์ ระบุว่า ก้าวสำคัญ สู่การยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของโลก
วันนี้ผมได้ลงนามในร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกำไรส่วนทุน (Capital Gains) จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้นครับ
โดยที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการกำหนดมาตรการเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกำไรส่วนทุน (Capital Gains) จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้กระทำผ่านผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ไม่ว่าจะผ่านศูนย์ซื้อขาย (Exchange) นายหน้า (Broker) หรือผู้ค้า (Dealer) เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572
ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่มีกฎหมายภาษีในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชัดเจน อีกทั้งมาตรการนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย
และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการนี้ จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยคาดว่าจะทำให้รัฐมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นในระยะกลางไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะถูกนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศเพื่อคนไทยทุกคน
เชื่อมั่นว่านี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการไทยด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้เติบโตบนเวทีโลก
