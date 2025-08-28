มาดามแป้ง แจ้งลาออก กรรมการ ดุสิตธานี เหตุ ติดภารกิจหลายด้าน มีผลแล้ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า นางนวลพรรณ ล่ำซำ ได้ขอลาออกจากจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากนางนวลพรรณ ล่ำซำ มีหลายบทบาทหน้าที่ ทั้งด้านธุรกิจ ด้านงานสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะด้านกีฬา ซึ่งต้องบริหารงานแบบเต็มเวลา
ซึ่งอาจจะกระทบต่อเวลาในบทบาทการเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น นางนวลพรรณ ล่ำซำ จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
