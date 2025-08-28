Midea ส่ง Pro Shop ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยบริการครบวงจร พร้อมเปิดแล้ว 8 จุดบริการทั่วไทย
แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกอย่าง Midea ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการเปิดตัว “Midea Pro Shop” ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศครบวงจรที่พร้อมปฏิวัติมาตรฐานการบริการให้เหนือกว่าร้านแอร์ทั่วไป
“Midea Pro Shop” เป็น One Stop Service ที่รวมครบทุกบริการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา เลือกซื้อ ติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง โดยทางแบรนด์ได้ทำการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ร้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้าทั่วประเทศที่ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์ มีทีมงานระดับมืออาชีพ ให้บริการติดตั้งตามมาตรฐานระดับสากล และเทคโนโลยีการบริการที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบ
5 เหตุผลที่ทำให้ “ต้อง” เลือก Midea Pro Shop
1. รับประกันของแท้ 100%
สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าแท้ 100% ส่งตรงจากแบรนด์ผ่านตัวแทนทุกสาขาที่ได้รับการตรวจสอบ และอนุญาตโดยตรงจาก Midea ไม่มีสินค้าปลอม ไม่มีความเสี่ยง รับประกันคุณภาพตามมาตรฐาน Midea แน่นอน
2. ช่างผู้เชี่ยวชาญระดับโปร
ทีมติดตั้งและทีมช่างมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการอัปเดตความรู้จากแบรนด์อยู่เสมอ เน้นยำความสะอาด ปลอดภัย รวดเร็ว และแม่นยำ
3. ได้สัมผัสและทดลองสินค้าแบบครบครันก่อนซื้อ
Midea Pro Shop จะมีการแสดงสินค้าที่มีวางจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแบบครบครันที่สุด ทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถสัมผัสและทดลองก่อนตัดสินใจซื้อได้โดยตรง
4. โปรโมชันสุดพิเศษตลอดปี
ส่งมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งกว่าด้วยบริการติดตั้งฟรี ของแถมเพียบ! รวมถึงมีบริการล้างแอร์ฟรี และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี
5. บริการหลังการขายระดับพรีเมียม
ครอบคลุมตลอดอายุการใช้งาน พร้อมระบบ One Stop Service ที่ให้การดูแลครบทั้งเลือกซื้อ ติดตั้ง ล้าง ซ่อม และบริการซัพพอร์ตหลังการขาย
Midea Pro Shop 8 สาขาทั่วไทย พร้อมบริการแล้ววันนี้
ภาคกลาง
MID Service สมุทรปราการ
1961 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ปากเกร็ดแอร์ นนทบุรี
101/131-131,101 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
พรชัย แอร์ ปทุมธานี
371 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
YYL SERVICE สมุทรสาคร
1300/77 ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ภาคใต้:
MD Phuket ภูเก็ต
45/6 ซอยบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ภาคเหนือ
เพื่อนแอร์ ลำปาง
359/8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
ธนวรรธน์การค้า เชียงใหม่
45/6 ถนนอัษฎางค์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
The One Plus นครราชสีมา
27/6 หมู่ที่ 5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
แผนพัฒนาในอนาคต ของ Midea Pro Shop
เพื่อตอกย้ำแนวคิด “ร้านแอร์ ใกล้ฉัน” Midea มีแผนขยายเครือข่าย Pro Shop ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ Midea ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ เทคนิคการติดตั้ง และความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างทีมงานคุณภาพที่พร้อมรองรับทุกการบริการ