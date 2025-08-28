เศรษฐกิจ

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ชี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอเพียงคงเสถียรภาพประเทศ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดเผยถึงมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองไทย และ การตัดสินคดีคลิปเสียงสนทนาของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ว่า ภาคเอกชนให้ความสำคัญกับ “เสถียรภาพทางการเมือง” มากกว่าตัวบุคคลที่จะขึ้นมาบริหารประเทศและ ให้ความสำคัญกับ “ความต่อเนื่องของนโยบาย” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

  • หนุนความต่อเนื่องนโยบาย

นายวรเนติ กล่าวว่า โดยปกติแล้ว ภาคธุรกิจมีท่าทีเป็นกลางและพร้อมสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐ หากเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง ซึ่งทาง เวียตเจ็ทไทยแลนด์ไม่เคยปฏิเสธนโยบายรัฐ หากทางเราสนับสนุนได้ เราพร้อมทำอยู่แล้ว และไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรือมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง แต่สิ่งที่ห่วงที่สุดคือการที่จะต้องคงเสถียรภาพของประเทศในระยะยาว ความมั่นคง และความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ

นายวรเนติ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งสร้างผลเสียมากกว่าผลดี เพราะจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ขณะที่หากรัฐบาลสามารถสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายได้ โครงการดี ๆ ที่ริเริ่มไว้ก็จะเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สะดุดและจะทำให้เอกชนมั่นใจและลงทุนได้มากขึ้น

นายวรเนติ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนทุกพรรคการเมือง หากนโยบายที่ออกมามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  • ไทยต้องเร่งเสริมขีดแข่งขันระยะยาว

นายวรเนติ กล่าวว่า นอกจากนี้ ไทยควรให้ความสำคัญของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยมองว่าประเทศไทยควรเรียนรู้จากคู่แข่งในภูมิภาค เช่น เวียดนาม ที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง และรัฐบาลสามารถผลักดันโครงการใหญ่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไม่หยุดชะงัก ซึ่งประเทศไทยจะต้องมองรอบด้านและกลับมาย้อนดูว่าไทยจะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร

