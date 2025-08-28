แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์ ครั้งที่ 18 ติดอาวุธธุรกิจอาหารทั่วประเทศ
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” ประมวลความสำเร็จการจัดงาน แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์ ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Food Infinity – ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด” มหกรรมอาหารแห่งปีเพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการกลุ่มโฮเรก้าจากทุกภาคทั่วประเทศ ให้เข้าถึงวัตถุดิบอาหารที่หลากหลาย สามารถต่อยอดสู่เมนูอาหาร และธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งตลอดการจัดงานเฟ้นหาสุดยอดเชฟตัวแทนทั้ง 5 ภาค มีกลุ่มผู้ประกอบการและลูกค้าทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมธุรกิจอาหารมากมาย สะท้อนศักยภาพธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด
นายเอกรินทร์ ลีมหารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 เปิดเผยว่า แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์ ครั้งที่ 18 ประสบความความสำเร็จอย่างล้นหลามในทุกภาคทั่วประเทศ เพราะเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการในกลุ่มโฮเรก้ารอคอย เนื่องจากภายในงานมีการ Workshop พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไอเดียมาต่อยอดสร้างสรรค์เมนู สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดการจัดงานที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่า ธุรกิจอาหารยังโตต่อเนื่องทุกปี มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาในตลาดเสมอ ซึ่งแม็คโครเองพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดต่อยอดธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการโฮเรก้าทั่วประเทศ
สอดคล้องกับบทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของธนาคารกสิกรไทย ที่ระบุว่า ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในปี 2568 แม้จะชะลอลงแต่ยังคงโตต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 646,000 ล้านบาท เติบโต 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งก่อให้เกิดการการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และยังมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากร้านอาหารและเครื่องดื่มสูงกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี จนถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีรายได้หลักแสนบาทต่อปี รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ ยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง
โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีการเปิดใหม่มากติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจการที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการใหม่ในทุกปี และในปี 2568 คาดว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศ (ไม่นับรวมร้านข้างทาน รถเข็น ฟู้ดทรัค) จะมีจำนวนกว่า 690,000 ร้านค้า
จากตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการคู่ค้า ที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยส่งเสริมและสนับสนุนพวกเขา ซึ่งปัจจุบัน แม็คโคร มีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและเชฟไทย ไปมากกว่า 181,733 ราย ผ่านโครงการ Chef’s Club by Makro ชุมชนที่เชื่อมโยงคนรักการทำอาหาร เจ้าของร้านอาหาร และเชฟมืออาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความสำเร็จในทุกจานอาหาร ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกร้านค้าเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ประกอบการที่พลาดกิจกรรมแม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์ ไม่ต้องเสียใจไป เตรียมพบกับงานใหญ่ โอกาสสำคัญของปี 2568 ในการเปิดมุมมองใหม่ เพิ่มทักษะ และเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจกับงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8