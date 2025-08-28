ปิดฉาก 16 ปีในไทย GREE ผู้ผลิตแอร์เบอร์ 1 โลก ม้วนเสื่อกลับจีน 1 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จํากัด ตัวแทนจําหน่ายเครื่องปรับอากาศ GREE ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โพสต์ประกาศระบุข้อความ ดังนี้
“ลูกค้าที่น่ารักของเรา… ก่อนอื่น เราขอขอบคุณจากใจ สําหรับทุกความไว้วางใจที่มีให้กับเครื่องปรับอากาศ GREE จากบริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จํากัด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกการเลือกซื้อ ทุกคําแนะนํา และทุกกําลังใจของคุณ มีความหมายกับเรามากจริง ๆ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายจากแบรนด์ GREE ประเทศจีน ซึ่งเป็นการตัดสินใจในระดับบริษัทแม่ที่เราไม่สามารถควบคุมหรือมีส่วนร่วมได้ จึงมีผลให้เราไม่สามารถดําเนินบทบาทการเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยต่อไปได้
เราจึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯจะยุติบทบาทการเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องปรับอากาศ GREE ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
แต่… อย่าเพิ่งเป็นห่วงไปนะครับ หากคุณเคยซื้อสินค้า GREE ผ่านบริษัทฯของเรา เรายังคงดูแลคุณเหมือนเดิมทุกประการ ไม่ว่าเรื่องการรับประกัน การซ่อมบํารุง หรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน เรายังคงคํามั่นสัญญาเดิมว่า “จะดูแลคุณไปตลอด” เราไม่ได้หายไปไหน และจะอยู่ตรงนี้เสมอ เวลาที่คุณต้องการ”
ทั้งนี้ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยได้เริ่มเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศ แบรนด์ Gree นำเข้าจาก บริษัท Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai ประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 1 ของโลกในปี 2019 อีกด้วย
ในปี 2010 บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด นำเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในบ้านเข้ามาทำตลาดให้ผู้บริโภคคนไทยได้รู้จักและได้เริ่มขยายธุรกิจเครื่องปรับอากาศโดยครอบคลุมไปถึงธุรกิจเครื่องปรับอากาศอย่างครบวงจร ด้วยการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ภายในบ้าน สำนักงาน เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม