แบงก์พาณิชย์ พาเหรดจ่ายปันผล KBANK อนุมัติจ่ายหุ้นละ 2 บาท

แบงก์พาณิชย์พาเหรดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราระหว่าง 0.40-2 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือน ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,601 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะจ่ายจากกำไรครึ่งปีแรกที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 ก.ย. 2568 และกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ก.ย. 2568
ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 26 ก.ย. 2568 และ ขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) วันที่ 10 ก.ย. 2568
ฟาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายวันที่ 25 เม.ย. 2568 และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 ก.ย. 2568
ด้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม กำหนดจ่ายในวันที่ 25 ก.ย. 2568 ขึ้นเครื่องหมาย XD (ไม่ได้รับสิทธิปันผล) วันที่ 10 ก.ย. 2568
ก่อนหน้านี้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX (SCB) แจ้งว่า บอร์ด SCBX มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นเงินสดในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 ก.ย. 2568 ขึ้น XD วันที่ 2 ก.ย. 2568