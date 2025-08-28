ก.พาณิชย์ ดัดหลัง รง.อาหารสัตว์ บังคับ รับซื้อข้าวโพดเกษตรกร 9.80 บาท/กก. เริ่มพรุ่งนี้

พาณิชย์ ดัดหลัง รง.อาหารสัตว์ บังคับรับซื้อข้าวโพดเกษตรกร 9.80 บาท/กก. เริ่มพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ท 28 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่5/2568 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยวว่า แม้ว่าก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือสมาคมสมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้รับซื้อข้าวโพดความชื้น 30% ที่กิโลกรัมละ 7.05 บาท และความชื้นที่่ 14.5 % ที่กิโลกรัมละ 9.80 แต่ไม่ได้รับความร่วมมือมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(นบขพ.)ประชุมจึงเห็นชอบร่วมกันให้ กระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดตามราคาที่กำหนด หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย มีผลวันที่ 29ส.ค. 2568 เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมได้ขอความร่วมมือให้รับซื้อตามราคาที่กำหนดแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เนื่องจากยังมีความเห็นต่าง จึงจำเป็นต้องออกประกาศ
โดยกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดที่ความชื้นร้อยละ 30 จังหวัดเพชรบูรณ์ รับซื้อที่กิโลกรัม 7 บาท 5 สตางค์ ส่วนข้าวโพดความชื้นร้อยละ 14.5 ที่หน้าโรงงานอาหารสัตว์กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กิโลกรัมละ 9 บาท 80 สตางค์ จนสิ้นสุดฤดูกาล ส่วนพื้นที่อื่นขึ้นกับระยะทางขนส่ง
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้รวบรวมและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ต้องรายงานปริมาณการรับซืัอและเก็บสต็อก เพื่อนำมากำหนดการขออนุญาตนำเข้า การซื้อข้าวโพด 3 ส่วน ต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน หรือมาตรการ 3:1หากรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าประกาศ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 25(3)อ้างอิงภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ปฎิบัติตาม มีการกระทำที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนราคาถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดออกสู่ตลาดราว 2 แสนตัน ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถขายได้ตามราคาที่กำหนดเพราะโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไม่รับซื้อตามที่ขอความร่วมมือแต่หลังจากมีการออกประกาศเชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ตามราคาที่กำหนดทั้งนี้ผลผลิต จะเริ่มออกมากในช่วงเดือนกย.- ธค. และจะค่อยๆลดลดง ใน ช่วงมค.-กพ. คาดว่าผลผลิตปีนี้จะอยู่ที่ 4.7 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 9.2 ล้านตัน
โดยไทยผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่พอกับความต้องการทำให้ต้องนำเข้า ในแต่ละปีประมาณ 4-5 ล้านตัน โดยมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ประมาณ 1.6 ล้านตัน ต่อปี แต่ปีนี้คาดว่าการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง จาก มาตรการลดฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ที่จะรับซื้อผลผลิตที่ไม่มีการเผาไร่ และ จากมาตรการปิดด่านจากข้อพิพาทไทย-กัมพูชา