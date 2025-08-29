เศรษฐกิจ

Negative Income Tax (NIT) เมื่อทุกคนต้องเข้าระบบภาษีใหม่ Startup ไทยเอาไงดี?

ในช่วงที่ผ่านมา แนวคิดที่เรียกว่า “Negative Income Tax” หรือ “ภาษีรายได้ติดลบ” เริ่มถูกพูดถึงในสังคมไทยมากขึ้น แม้จะยังไม่ใช่คำที่คุ้นหูนัก แต่ก็สร้างความสนใจได้ไม่น้อย

หลักการของระบบนี้ไม่ซับซ้อน ทุกคนต้องยื่นภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อย จากนั้นรัฐจะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาตัดสิน หากรายได้สูงกว่าเกณฑ์ก็จ่ายภาษีตามปกติ แต่ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ รัฐจะโอนเงินกลับคืนให้โดยอัตโนมัติ

เป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้ คือ การทำให้ประชาชนทุกคนอยู่ในระบบภาษี เมื่อทุกคนอยู่ในระบบเดียวกัน รัฐจะมีข้อมูลรายได้ที่ครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้การจัดสรรสวัสดิการมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ลดความซ้ำซ้อน และทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้น

ในต่างประเทศ แนวคิดลักษณะนี้ถูกนำไปทดลองและปรับใช้แล้วหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกาเคยทดลองตั้งแต่ทศวรรษ 1970 สหราชอาณาจักรเลือกใช้ระบบ “Universal Credit” ที่เชื่อมโยงสิทธิเข้ากับฐานข้อมูลภาษีโดยตรง ขณะที่สิงคโปร์ใช้โครงการ “Workfare Income Supplement” โอนเงินสนับสนุนให้แรงงานรายได้น้อยทั้งในรูปเงินสดและเงินออมเข้ากองทุนเกษียณ เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว

ประเทศไทยเองก็กำลังขยับไปในทิศทางนี้ กระทรวงการคลังตั้งเป้าว่าภายในปี 2570 ประชาชนทุกคนจะต้องยื่นภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อย และมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะนำกลไก Negative Income Tax มาใช้ควบคู่

การเปลี่ยนผ่านนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับระบบสวัสดิการ แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมที่มองว่าภาษีเป็นเรื่องของบางกลุ่ม ไปสู่สังคมที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในระบบเดียวกัน

ท้ายที่สุด ความสำเร็จของระบบนี้ขึ้นอยู่กับทั้งการออกแบบที่เรียบง่าย โปร่งใส และการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน หากผู้คนมั่นใจว่าข้อมูลรายได้ที่ยื่นไปจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนสิทธิประโยชน์จริง การยอมรับก็มีโอกาสเกิดขึ้น

หากมองจากปัจจัยที่มีอยู่ ประเทศไทยพร้อมหรือไม่?

เรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัลที่ค่อนข้างแข็งแรง ระบบพร้อมเพย์ทำให้การโอนเงินไปถึงบัญชีประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ก็เริ่มทำงานมาหลายปีและมีคนจำนวนหนึ่งใช้งานจนคุ้นเคย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีฐานข้อมูลประชากรที่เชื่อมโยงกับบัตรประชาชนและระบบทะเบียนราษฎร ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิได้

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความท้าทายก็ยังมีอยู่ไม่น้อย มีคนจำนวนมากยังไม่เคยยื่นภาษี และอาจไม่มีเอกสารหรือข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ของตนเอง ความเข้าใจของประชาชนต่อการยื่นภาษี ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก

อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จากผู้ยื่นภาษีทั้งประเทศ จะเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ระบบหลังบ้านต้องสามารถตรวจสอบ ประมวลผล และบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส

ประตูบานใหม่สำหรับ Startups ไทย

เมื่อมองไปที่จุดที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้เองอาจกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่เปิดให้ธุรกิจและผู้เล่นรายอื่นเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะกลุ่ม Startups ที่คุ้นเคยกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม

ตัวอย่างหนึ่งคือ การบันทึกรายได้สำหรับแรงงานอิสระและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน Startups สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยผู้ใช้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยอัตโนมัติ หรือเชื่อมต่อกับช่องทางการรับเงินที่ใช้อยู่แล้ว เพื่อลดภาระในการเก็บข้อมูลเอง

อีกประเด็นคือ การทำให้ขั้นตอนการยื่นภาษีเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ระบบที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน หรือแม้แต่การยื่นผ่านแพลตฟอร์มที่คนคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น แอพพ์มือถือหรือแชตบอต อาจเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้การเข้าสู่ระบบภาษีไม่ถูกมองว่าเป็นภาระ แต่เป็นสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน

ในฝั่งของภาครัฐเอง ความท้าทายคือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จากประชาชนหลายสิบล้านคน Startups ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) หรือเทคโนโลยี cloud อาจมีบทบาทในการช่วยทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเหล่านี้ถูกจัดเก็บ ประมวลผล และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โอกาสของ Startups ไทย อยู่ตรงไหน?

โอกาสของ Startups อาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการช่วยลดอุปสรรคในการยื่นภาษีหรือบันทึกรายได้เท่านั้น แต่ยังสามารถขยายไปสู่การสร้างบริการรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดจากระบบภาษีที่ครอบคลุมทุกคน

หนึ่งในนั้นคือ บริการด้านการเงินส่วนบุคคล เมื่อประชาชนทุกคนต้องเข้าสู่ระบบภาษี ข้อมูลรายได้จะถูกบันทึกอย่างเป็นระบบมากขึ้น Startups ที่ทำด้าน FinTech สามารถนำข้อมูลนี้มาต่อยอดเป็นบริการวางแผนการเงิน การเข้าถึงสินเชื่อที่สะท้อนรายได้จริง หรือแม้แต่ระบบออมเงินอัตโนมัติที่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคล

อีกด้านหนึ่งคือ เทคโนโลยีด้านภาษี (TaxTech) ที่อาจเติบโตขึ้นเพื่อรองรับทั้งบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็ก การให้บริการยื่นภาษีออนไลน์แบบอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบความถูกต้อง หรือการให้คำปรึกษาผ่านแชตบอต ล้วนเป็นบริการที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากประชาชนจำนวนมากต้องทำธุรกรรมภาษีด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังมี โอกาสในเชิงข้อมูล (Data Services) เมื่อข้อมูลรายได้ของประชาชนถูกรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ Startups ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีบทบาทในการช่วยภาครัฐหรือภาคเอกชนใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการวางแผนนโยบายหรือการออกแบบบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

อีกมุมมองที่น่าสนใจ คือ เมื่อข้อมูลรายได้และฐานภาษีมีความครอบคลุมมากขึ้น ก็อาจเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจด้าน healthcare ที่สามารถออกแบบแพคเกจประกันสุขภาพตามรายได้จริง

ธุรกิจด้าน education ที่สร้างระบบการเข้าถึงการเรียนรู้โดยอิงกับฐานข้อมูลประชากร หรือแม้กระทั่ง บริการด้านสังคม ที่สามารถพัฒนาโซลูชั่นเฉพาะกลุ่มให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ระบบ NIT จึงอาจเป็นเหมือน “โครงสร้างพื้นฐาน” ที่ทำให้เกิดบริการใหม่ๆ รอบตัวประชาชน

หากประเทศไทยเดินหน้าใช้ระบบ Negative Income Tax จริง

สิ่งที่ตามมาคือการปรับตัวของทุกฝ่าย ประชาชนเองอาจต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการยื่นภาษีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำปี รัฐก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบ เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อสร้างความมั่นใจและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส

ขณะเดียวกัน สำหรับ Startups ไทย นี่อาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่าง พัฒนาบริการหรือเครื่องมือที่ทำให้ระบบใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นและในภาพรวมยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศมีโครงสร้างการจัดการที่ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น