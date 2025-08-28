เปิดสถิติหวย งวดวันที่ 1 กันยายน ย้อนหลัง 10 ปี
สถิติหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ ตรวจผลรางวัล (หวย) ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน สำหรับการออกรางวัลงวดวันที่ 1 ก.ย. 2568 นี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางไปทำการออกรางวัลสัญจร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
มติชนออนไลน์ เช็กสถิติหวย ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1กันยายน ย้อนหลังไป 10 ปี (2558-2568) โดยงวดนี้มีเลขเด่น-เลขดังที่คนสนใจ เช่น 10,78,79,89,98, และมี 94 ที่ออกซ้ำด้วย ส่วนสถิติอื่น ๆที่น่าสนใจ มีดังนี้
สถิติหวย งวด 1 กันยายน
หวยงวดวันที่ 1 กันยายน 2567
รางวัลที่ 1 :199606
เลขหน้า 3 ตัว : 173 220
เลขท้าย 3 ตัว : 094 388
เลขท้าย 2 ตัว : 94
งวดวันที่ 1 กันยายน 2566
รางวัลที่ 1 : 915478
เลขหน้า 3 ตัว : 521 596
เลขท้าย 3 ตัว : 291 692
เลขท้าย 2 ตัว : 91
งวดวันที่ 1 กันยายน 2565
รางวัลที่ 1 : 929332
เลขหน้า 3 ตัว : 725 298
เลขท้าย 3 ตัว : 210 604
เลขท้าย 2 ตัว : 83
งวดวันที่ 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1 : 114475
เลขหน้า 3 ตัว : 278 302
เลขท้าย 3 ตัว : 123 458
เลขท้าย 2 ตัว : 79
งวดวันที่ 1 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1 : 999997
เลขหน้า 3 ตัว : 636 725
เลขท้าย 3 ตัว : 342 957
เลขท้าย 2 ตัว : 98
งวดวันที่ 1 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1 : 798787
เลขหน้า 3 ตัว : 210 847
เลขท้าย 3 ตัว : 274 439
เลขท้าย 2 ตัว : 20
งวดวันที่ 1 กันยายน 2561
รางวัลที่ 1 : 734510
เลขหน้า 3 ตัว : 464 512
เลขท้าย 3 ตัว : 097 202
เลขท้าย 2 ตัว : 26
งวดวันที่ 1 กันยายน 2560
รางวัลที่ 1 : 143224
เลขหน้า 3 ตัว : 345 679
เลขท้าย 3 ตัว : 195 278
เลขท้าย 2 ตัว 65
งวดวันที่ 1 กันยายน 2559
รางวัลที่ 1 : 638684
เลขหน้า 3 ตัว : 334 335
เลขท้าย 3 ตัว : 630 669
เลขท้าย 2 ตัว : 62
งวดวันที่ 1 กันยายน 2558
รางวัลที่ 1 : 021094
เลขหน้า 3 ตัว : 260 403
เลขท้าย 3 ตัว : 068 819
เลขท้าย 2 ตัว : 89
โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล