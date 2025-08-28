การรถไฟ-พระคลังข้างที่ เปิดประมูลที่ดินทำเลทองกลางกรุง เมืองท่องเที่ยว เช่ายาว 30-60 ปี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม รายงานข่าวจาก บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมนำที่ดินมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ จำนวน 28 แปลง พื้นที่รวม 2,855.42 ไร่ และมีมูลค่ารวม 96,152.317 ล้านบาท ซึ่งรับมอบจากรฟท.ทยอยเปิดประมูลให้เอกชนที่สนใจจัดหาประโยชน์ โดยในระยะแรก มีจำนวน 7 แปลง ประกอบด้วย โครงการบางซื่อ-คลองตัน (RCA) โครงการศิลาอาสน์แปลงย่อย โครงการตลาดคลองสาน โครงการสถานีราชปรารภ (แปลงOA) โครงการถนนพหลโยธิน(หัวมุมอตก.) โครงการย่านบางซื่อ (แปลง A2) สถานีขนส่ง โครงการย่านสถานีหนองคาย (แปลง 5) ส่วนที่เหลือจะเป็นระยะถัดไป อาทิ ย่านสถานีแม่น้ำ ย่านสถานีบางซื่อ ย่านบางซื่อ กม.11 บริเวณท่านุ่น ตลาดศาลาน้ำร้อน (สถานีธนบุรี) เป็นต้น
“มีบริษัทเอกชนและนักลงทุน ทั้งอสังหาฯ ศูนย์การค้า สนใจสอบถามข้อมูลจำนวนมาก ล่าสุดบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH มีความสนใจที่ดินทำเลติดแม่น้ำทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการเวลเนสและสร้างเมืองแห่งอนาคต” รายงานข่าวกล่าว
รายงานข่าวกล่าวว่า สำหรับที่ดินแปลง RCA เนื้อที่ 78 ไร่ ปัจจุบันได้ต่อสัญญากับบริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด ผู้เช่าเดิมอีก 30 ปีแล้ว รอการอนุมัติจากรฟท. โดยเอกชนจะลงทุน 500 ล้านบาทปรับปรุงพื้นที่โครงการให้ทันสมัย และยังคงเน้นเป็นถนนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เหมือนเดิม ส่วนที่ดินย่านรัชดาหรือแปลงโพไซดอน เนื้อที่ 15.4 ไร่ ขณะที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว ด้านที่ดินแปลงเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ระหว่างประเมินทรัพย์สินเพื่อเจราจากับเซ็นทรัล
ด้านรายงานข่าวจากสำนักงานพระคลังข้างที่ (สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เดิม) กล่าวว่า ปัจจุบันนำที่ดินบนทำเลศักยภาพทั้งกรุงเทพ เชียงใหม่ หัวหิน เปิดให้เช่าระยะยาว 30 ปี สูงสุด 60 ปี อาทิ ชิดลมที่ตั้งสำนักงานทีโอทีเดิม เนื้อที่กว่า 18 ไร่, ถนนกัลปพฤกษ์ (ฝั่งขาออก) เนื้อที่กว่า 19 ไร่,ซอยร่วมฤดี เนื้อที่กว่า 1 ไร่,ถนนพญาไท (อาคารฮอลลีวู้ดสตรีท) เนื้อที่กว่า 1 ไร่,โรงแรมบูรพาสามยอดเดิม เนื้อที่กว่า 1 ไร่,ถนนอินทวโรรส จ.เชียงใหม่ เนื้อที่กว่า 1 ไร่,ถนนเพชรเกษมติดหาดหัวหิน เนื้อที่กว่า 6 ไร่,ถนนกรุงเกษม เนื้อที่กว่า 1 ไร่,ถนนพระรามที่ 2 จำนวน 2 แปลง ขนาดเนื้อที่กว่า 78 ไร่และกว่า 6 ไร่, ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เนื้อที่กว่า 2 ไร่, ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา เนื้อที่กว่า 10 ไร่, ริมถนนสาย 3145 เพ-แหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่กว่า 21 ไร่ เป็นต้น
“มีเอกชนหลายธุรกิจสนใจสอบถามข้อมูลหลายบริษัท อาทิ ธุรกิจโรงแรม คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นต้น ซึ่งเปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการได้ ตามที่ผังเมืองกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน” รายงานข่าวกล่าว