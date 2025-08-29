ทัวร์ท่องเที่ยว ชี้การเมืองเป็นปัญหาเพิ่มความไม่แน่นอน มีรัฐบาลแต่เหมือนไม่มีเหตุไร้ทิศทาง
นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายกสมาคมสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ ปัจจัยที่มีผลหลักๆ เป็นเรื่องการเมือง ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทำให้สถานการณ์การขับเคลื่อนประเทศตอนนี้เหมือนมีรัฐบาลแต่ก็ไม่มี เพราะตอนนี้การทำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการต่างคนต่างทำงาน มีกำหนดการเป็นของตัวเอง ทั้งที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของพายุที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Storm) ทั้งภาษีสหรัฐกระทบการส่งออกและนำเข้า สงครามชายแดนไทย-กัมพูชา การท่องเที่ยวชะลอตัว แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลับมีเยอะมาก ทำให้มองไปข้างหน้าและคาดการณ์ทิศทางได้ยากว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นผลกระทบต่อการทำธุรกิจและการวางแผนต่างๆ เพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายบริหารของรัฐบาล ต้องยอมรับว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรให้เห็นผลออกมา
“มาตรการของรัฐบาลในบางเรื่องที่อยู่ๆ ก็เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับธุรกิจในภาพรวม โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ พุ่งเข้ามาส่งผลกระทบกับต้นทุนการดำเนินธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ดีเลย ซึ่งบริษัทมีธุรกิจโรงแรมด้วย ก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้น หากมีพนักงานลาออกก็คงไม่ได้มีการจ้างงานเพิ่มแล้ว อาจเปลี่ยนเป็นการจ้างแบบรายวันหรือตามความจำเป็นแทน” นายโชติช่วง กล่าว
นายโชติช่วง กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำเพิ่มในตอนนี้คือ อย่าสร้างความไม่แน่นอน ต้องเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารให้มากขึ้นในทุกด้าน ยกตัวอย่างเรื่องความปลอดภัยที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ ช่วงที่เดินทางออกไปต่างประเทศและพบปะพันธมิตรก็มีคำถามจากชาวต่างชาติว่า ตอนที่ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหว มีภาพตึกถล่ม จนถึงการปะทะชายแดนไทยและกัมพูชา ทำไมถึงไม่เห็นรัฐบาลออกมาชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลย ซึ่งต้องยอมรับว่าเราขาดส่วนนี้จริงๆ เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือฉุกเฉินขึ้น ตามกระบวนการคือ ต้องมีผู้นำฝั่งรัฐบาลออกมาชี้แจงสถานการณ์ ผลกระทบ ลำดับขั้นตอนที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ทุกอย่างคลายตัว แต่ที่ผ่านมาการสื่อสารมีน้อยมาก คนที่ไม่รู้ก็ยังไม่รู้ต่อไป และเกิดความกังวลจากความไม่รู้ จึงตัดสินใจไม่เข้ามาเที่ยวเพื่อเลี่ยงความไม่ปลอดภัยแทน
นายโชติช่วง กล่าวว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดขึ้นอีก มองว่าเศรษฐกิจคงไม่ปรับตัวลงไปมากกว่านี้แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่คาดการณ์และรับรู้กันอยู่แล้ว เหมือนเราดูหนังผี ที่ดูครั้งแรกก็จะตกใจ พอดูครั้งถัดไปก็จะเริ่มเฉยๆ มากขึ้นเพราะรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้ว สถานการณ์การเมืองไทยก็เช่นกัน ฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ การยุบสภา การเลือกตั้งใหม่ ทุกคนคาดไว้ได้อยู่แล้ว ส่วนการรัฐประหารมองว่าคงไม่เกิดขึ้น เพราะทุกคนเข้าใจความหมายของการทำรัฐประหารแล้วว่าจะมีผลอย่างไรต่อการบริหารประเทศต่อไป ขณะที่สิ่งสำคัญตอนนี้คือ การบริหารค่าใช้จ่ายของธุรกิจและครัวเรือนให้ดี เพราะประเมินแนวโน้มข้างหน้าคงยังลำบากอยู่อีกสักพักใหญ่