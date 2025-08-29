พิชัย ชั่งน้ำหนักผลดีผลเสีย ขึ้น VAT หลังสิ้นสุดมาตรการ ก.ย.68 นี้ รับปัจจัยการเมืองกระทบ แต่ก็ทำงานได้

พิชัย ชี้กำลังชั่งน้ำหนักผลดีผลเสีย ขึ้น VAT หลังสิ้นสุดมาตรการ ก.ย.68 นี้ ลุ้น RVC ต่ำกว่า 50% หนุนเอกชนปรับตัว ระบุปัจจัยการเมืองมีผลกระทบ แต่สามารถทำงานต่อเนื่องได้
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการพิจารณาการเพิ่มรายได้จากภาษี โดยการปรับขยายโครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่จะสิ้นสุดมาตรการลดอัตราจาก 10% เหลือ 7% ในวันที่ 30 ก.ย. 68 นี้ ว่า การจะขยายมาตรการ VAT หรือปรับอัตราใหม่ ยังอยู่ระหว่างการชั่งน้ำหนัก โดยยอมรับว่าแม้อัตราปัจจุบันต่ำกว่าหลายประเทศ แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจไทย ซึ่งยังขยายตัวต่ำ หากเพิ่มอัตราภาษี รัฐบาลต้องมั่นใจว่างบประมาณที่จัดเก็บได้จะถูกนำไปลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงาน และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ไม่ใช่เพียงการนำไปลดหนี้สาธารณะเท่านั้น
ในส่วนของ นโยบาย Negative Income Tax (NIT) นายพิชัย ระบุว่า รัฐบาลเดินหน้าเต็มรูปแบบในปี 2570 โดยประชาชนเกือบทั้งหมดจะต้องยื่นแบบแสดงรายได้ เพื่อให้รัฐสามารถระบุผู้มีรายได้น้อยและจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ตรงกลุ่ม ถือเป็นการรวมระบบสวัสดิการที่กระจัดกระจายให้อยู่ในจุดเดียว ทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทาย เช่น ประชาชนบางกลุ่มอาจยังไม่พร้อมยื่นแบบจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องวางแนวทางการปรับใช้แบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม
นายพิชัย กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาเรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าแหล่งกำเนิดสินค้า (Regional Value Content : RVC) ว่า ขณะนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Local Content มีทิศทางที่ไม่รุนแรงนัก และอยู่ในระดับที่ไทยสามารถยอมรับได้ แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังคงต้องติดตามคือ เงื่อนไขเกี่ยวกับ Third Party โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งคู่เจรจายังอยู่ระหว่างการหารือและยืดเวลาการตัดสินใจออกไป
เบื้องต้นจะมีการประเมินว่า จะกำหนดสัดส่วน RVC ไว้สูงถึง 50% หรือไม่ นายพิชัยคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านั้น โดยอาจอยู่ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่อยู่ราว 40% ซึ่งจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถปรับตัวได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เมื่อถูกถามถึงปัจจัยการเมืองภายในประเทศว่าจะมีผลต่อการเจรจาหรือการลงนามความตกลงระหว่างประเทศหรือไม่ นายพิชัยย้ำว่า การเมืองย่อมมีผลต่อบรรยากาศการทำงานและการบริหารประเทศ แต่ในส่วนของทีมงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าในเส้นทางที่วางไว้ได้ต่อเนื่อง ซึ่งประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองย่อมได้เปรียบในด้านการขับเคลื่อน