เคาะ’สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ ชื่อทางการสวนลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย

ได้ชื่อแล้ว’สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’สัญลักษณ์แสงรุ่งอรุณแรกของคนกรุง สวนลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย
กำลังนับถอยหลังเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 กันยายน 2568 สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค”บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการมิกซ์ยูส 46,000 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพถนนพระราม4-สีลม
ล่าสุดบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนา ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park) และ The Residences at Dusit Central Park โครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ที่ดีที่สุดใน Super Core CBD
ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของสวนลอยฟ้าว่า“สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” (Dusit Arun at Dusit Central Park) สัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย พร้อมพบกับ 8 ไฮไลต์สำคัญความอัศจรรย์ที่รอต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก
“ศุภจี สุธรรมพันธุ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงที่มาของชื่อว่า มาจากการที่เราได้เปิดแคมเปญประกวดตั้งชื่อ “The Landmark of Thai Pride: Roof Park Naming Campaign” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กับพื้นที่สีเขียวคุณภาพแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่งเราได้รับความสนใจและร่วมส่งรายชื่อเข้ามาประกวดมากกว่า 2,200 ชื่อ
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมคัดเลือกและตัดสินผลรายชื่อที่ส่งเข้าประกวด ทั้งกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท วิมานสุริยา จำกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) และบริษัท Landscape Collaboration จำกัด ร่วมคัดเลือกชื่อที่มีความไพเราะและความหมายงดงามตรงตามข้อกำหนดของแคมเปญ
“ในวันนี้เราขอประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของ สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Arun at Dusit Central Park)”ศุภจีกล่าว
“ศุภจี”ยังบอกอีกว่า ดุสิตไม่ได้เป็นเพียงชื่อโรงแรมดุสิตธานีที่อยู่คู่กรุงเทพฯ และประเทศไทยมาอย่างยาวนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงดินแดนแห่งสันติสุขเปรียบดังสรวงสวรรค์ที่สงบ ร่มเย็น และงดงาม โดยคำว่า “อรุณ” คือ แสงแรกของ”วัน แสงเงิน แสงทอง” ยามพระอาทิตย์กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้า ไม่ใช่เพียงการมาของ”แสงอาทิตย์” ดังเช่นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ช่วงเวลาที่ธรรมชาติและผู้คนต่างตื่นขึ้นมาเพื่อโอบรับชีวิตที่สดใสในแต่ละวัน
พร้อมทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของ”วัดอรุณ” สัญลักษณ์แห่งแสงรุ่งอรุณของกรุงเทพฯ และประเทศไทย โดยปรากฏผ่านการออกแบบอาคารภายในโครงการฯ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจมาจากยอดของพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม จนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่ใครเห็นก็ล้วนทราบว่าสถานที่แห่งนี้คือ”เมืองดุสิตธานี” และด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้อัตลักษณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ยังคงมีความสวยงาม คลาสสิก และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดึงดูดสายตาของคนไทยและคนทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“ทำให้ “สวนดุสิตอรุณ” เป็นมากกว่าสวนลอยฟ้าหรือพื้นที่สีเขียว แต่คือพื้นที่แห่งชีวิตที่สะท้อนการเริ่มต้นใหม่ ความสดใสและความหวังในทุกวัน ให้ทุกคนได้สัมผัสความสงบ เติมเต็มกำลังใจ และพร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง”ศุภจีกล่าว
“ศุภจี” กล่าวต่อไปว่า ภายในพื้นที่ของ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ที่มอบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ถึง 7 ไร่ (11,200 ตารางเมตร) โดยได้วางดีไซน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะ 8 ไฮไลต์สำคัญที่จะสร้างความอัศจรรย์ที่รอต้อนรับทุกๆ คน ได้แก่
- จุดชมวิวระเบียงรังนก (Bird Nest Viewpoint) พื้นที่สำคัญที่มอบวิวแบบพาโนรามาเชื่อมต่อวิวระหว่างสวนดุสิตอรุณกับสวนลุมพินีได้อย่างไร้รอยต่อ ท่ามกลางบรรยากาศของต้นไม้สีเขียวที่ให้คุณได้นั่งชมทิวทัศน์ โอบกอดธรรมชาติ สร้างจินตนาการและมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
- ม่านน้ำ 2513 (Cascade 2513) หนึ่งในซิกเนเจอร์ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 เป็นสัญลักษณ์ของความสงบ ร่มเย็น และความหรูหราที่คงอยู่เหนือกาลเวลา ซึ่งบริเวณน้ำตกแห่งนี้จะถูกรายล้อมด้วยต้นไม้น้ำนานาพันธุ์เพื่อสร้างความร่มเย็นและสวยงาม
- อัฒจันทร์ดุสิตพินี (Dusitpini Amphitheatre) พื้นที่สันทนาการสำหรับจัดกิจกรรม นั่งพักผ่อน หรือเป็นจุดนัดพบ เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขและเสียงหัวเราะ โดยนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ให้คุณสัมผัสความเขียวขจีของสวนดุสิตอรุณ สวนลุมพินี และความเป็นเมืองได้โดยรอบ
- จุดชมวิวสวัสดีบางกอก (Sawasdee Bangkok Viewpoint) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศรับชมความสวยงามด้วยวิวมุมสูงของสวนดุสิตอรุณ สัมผัสเส้นสายทางเดินที่ทอดยาวโดยมีต้นไม้นานาพันธุ์รายล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ๆ
- ดี การ์เด้น (D Garden) พื้นที่สีเขียวที่รายล้อมคุณด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ มอบความร่มรื่นและกลิ่นหอมเพื่อให้คุณได้พักผ่อนท่ามกลางการโอบรับด้วยความสดชื่นของธรรมชาติ
- เดอะ เทอเรส (The Terrace) หนึ่งในพื้นที่กิจกรรมของสวนดุสิตอรุณ ถูกวางให้เป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อระหว่างสวนดุสิตอรุณและพื้นที่ของศูนย์การค้า โดยตั้งอยู่บริเวณ Food Passage
- เดอะ พลาซ่า (The Plaza) พื้นที่กิจกรรมสีเขียวที่ให้คุณได้พักผ่อนทำกิจกรรมแบบสัมผัสธรรมชาติ กับสนามหญ้าสีเขียว และมอบความร่มรื่น เย็นสบาย เพราะเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับบริเวณน้ำพุ หรือม่านน้ำ 2513 (Cascade 2513)
- เดอะ คอร์ดยาร์ด (The Courtyard) หนึ่งในสามของพื้นที่กิจกรรมที่เปิดต้อนรับให้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างลงตัว โดยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของ D Garden
“สวนลอยฟ้าของเราจะเปิดให้บริการวันที่ 3 กันยายนนี้ โดยเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 -22.00 น.”ศุภจีกล่าว
ทั้งนี้ “สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Arun at Dusit Central Park)” เป็นชื่อที่สร้างสรรค์โดยผู้ชนะการประกวด “คุณตรัย ธนะสาร” ซึ่งจะได้รับรางวัลแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล ซึ่งผู้ชนะรางวัลดังกล่าวประกอบไปด้วย “คุณ Nattaphong Theeralerttham” “คุณ Vorapot Chomsri” “คุณชลชัย เทพกำปนาท” “คุณ Nartrachada Thapanapongsator” และ “คุณ Prerath Prima” ซึ่งจะได้รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Pavilion โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ