จตุพร มอบหมายงานบ่ายให้ผู้บริหารพณ. รุดเข้าทำเนียบ ให้กำลังใจนายกฯ คดีคลิปเสียง

‘จตุพร’ มอบงานบ่าย เข้าทำเนียบ ให้กำลังใจนายกฯ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2” ที่กระทรวงพาณิชย์ว่า บ่ายนี้จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับรอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีคลิปเสียงสนทนานายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยคาดหวังได้รับข่าวดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเวลา 11.00 น. นายจตุพรเดินทางไปเป็นประธานการมอบความช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บ และครอบครัวทหารที่เสียชีวิต จากกรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน อย่างไรก็ตาม เดิมช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเปิดตัวกิจกรรมหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นประธานแทน