จตุพร นำทีมพณ.-เอกชน มอบบัตรแทนเงินสด 9.6 แสนบาท ให้ครอบครัวทหารผู้เสียสละ

จตุพร นำทีมพณ.-เอกชน มอบบัตรแทนเงินสด 9.6 แสนบาท แด่ครอบครัวทหารผู้เสียสละ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกับผู้แทนห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่ บิ๊กซี, ซีพี แอ็กซ์ตร้า (แม็คโคร/โลตัส), ท็อปส์, โกโฮลเซลล์ และโรบินสัน ส่งมอบบัตรแทนเงินสด มูลค่ารวม 960,000 บาท (รายละ 60,000 บาท) ให้แก่กองทัพบก เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยพิธีส่งมอบได้รับเกียรติจาก พลเอก ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองไทยที่ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน (DIT) พร้อมด้วยภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ขอแสดงความอาลัยและสดุดีในความกล้าหาญ ความเสียสละของทหารไทยทุกนาย การมอบบัตรแทนเงินสดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต พร้อมส่งกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง และหวังว่าความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนจะยุติลงโดยเร็ว
ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ และการมอบสิ่งของบริจาคจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและกำลังพล โดยเฉพาะการดูแลด้านสินค้าราคาถูกที่ช่วยแบ่งเบาภาระทหารและครอบครัว ถือเป็นการยืนยันว่า พาณิชย์พึ่งได้ ในทุกสถานการณ์ กระทรวงพาณิชย์ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และเชื่อว่าด้วยคุณงามความดี การเสียสละ และความศรัทธาในพระสยามเทวาธิราช จะช่วยคุ้มครองให้ทหารทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย”