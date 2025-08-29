แม็คกรุ๊ป ปิดบัญชี 68 กวาดกำไร 760 ล้าน-อานิสงส์ช้อปออนไลน์โตสนั่น ประกาศปันผลอีก 41 สต.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 (1 ก.ค.67- 30 มิ.ย.68) บริษัทมีกำไรสุทธิ 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6 % เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 713 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ 18% เพิ่มจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 17.3% รวมทั้งยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ในระดับสูงที่ระดับ 63.9%
ทั้งนี้ในงวดปีบัญชี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 4,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท หรือ 2.4 % จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 4,054 ล้านบาท และยังเป็นปีที่รายได้ของบริษัทเติบโตได้ทะลุระดับ 4 พันล้านบาท ต่อเนื่อง ท่ามกลางความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจากความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศต่างๆ ที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐ รวมถึงการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศ
นายแมทธิว กล่าวว่าสิ้นปีบัญชี 2568 แม็คกรุ๊ปมีรายได้จากการขายรวมกว่า 4,152 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากช่องทางออนไลน์ ทำให้สัดส่วนรายได้จากช่องทางออนไลน์ขยับขึ้นมามีสัดส่วน 17% ของโครงสร้างยอดขายรวมทั้งหมดของบริษัท ส่วนช่องทางออฟไลน์ มีรายได้ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจทำให้ประชาชนใช้สอยนอกบ้านน้อยลง
“ช่องทางการขายผ่านออนไลน์ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมาก โดยในปีบัญชี 68 บริษัทมีรายได้จากออนไลน์ทั้งสิ้น 712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 290 ล้านบาทหรือ 68.9% เมื่อเปรียบเทียมกับงวดปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ร่วมมือกับ TikTok ด้วยการสร้างพื้นที่สำหรับให้ KOLs ทำ TikTok Live ขายสินค้า ที่บริษัทด้วย” นายแมทธิวกล่าว
ขณะที่รายได้ร้านค้าปลีกของตนเอง (Free-standing Shop) มีรายได้ 2,666 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 64 % ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้ 2,772 ล้านบาท มีสัดส่วน 68%, รายได้จากห้างสรรพสินค้า (Department Store) คิดเป็นสัดส่วน 17% มีรายได้ 705 ล้านบาท ลดลงจาก 758 ล้านบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีจุดจำหน่ายรวม 570 จุด ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 582 จุด แบ่งเป็นร้านค้าปลีกของตนเอง จำนวน 426 สาขา ลดลงจากปีก่อน ที่มี 434 สาขา, ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) จำนวน 129 สาขา ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 133 สาขา รถ Mobile Unit จำนวน 6 คัน และร้านค้าต่างประเทศ 9 สาขา
นายแมทธิว กล่าวว่าผลดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.41 บาท ทำให้ทั้งปีบัญชี 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 0.96 บาท โดยได้จ่ายในงวดครึ่งแรกของปี ไปแล้วหุ้นละ 0.55 บาท หรือจ่ายปันผลในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิมากกว่านโยบายที่จะจ่ายไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 นี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวรวม 1,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท จากวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จากผลดำเนินงานที่ดีขึ้น
นายแมทธิวกล่าวว่า ส่วนแนวโน้มผลดำเนินงานปีบัญชี 2569 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อให้ MC เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตในเลขสองหลักจะใช้จุดแกร่งจากบริษัทไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่มีเงินสดในมือ สร้างการเติบโตและหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจต่อไป