ก.อุตฯ เชิดชูเกียรติชาวไร่อ้อย -โรงงานต้นแบบ 158 ราย ขับเคลื่อนอุตฯ อ้อย-น้ำตาลไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ก.อุตฯ เชิดชูเกียรติชาวไร่อ้อย – โรงงานต้นแบบ 158 ราย สร้างขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนอุตฯ อ้อยและน้ำตาลไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2567 – 2568 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติเกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านรางวัลที่กำหนด เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไปพร้อม ๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย “สู้ เซฟ สร้าง” ของรัฐมนตรีฯ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และแนวคิด MIND “อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโต กระจายรายได้ เคียงคู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี” โดยในวันนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล รวม 158 รางวัล
ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของทุกท่านที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลและองค์กรต้นแบบ และเชื่อมั่นว่ารางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ให้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตร และมีความสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
สำหรับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2567 – 2568 มี 9 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น มี 6 ประเภท รวม 108 รางวัล
1) รางวัลแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 14 รางวัล
2) รางวัลการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 14 รางวัล
3) รางวัลการบริหารจัดการไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 15 รางวัล
4) รางวัลชาวไร่อ้อยตัวอย่าง 8 รางวัล
5) รางวัลชาวไร่อ้อยต้นแบบผลิตอ้อยยั่งยืน 1 รางวัล เป็นรางวัลพิเศษมอบให้กับคุณสุรัตน์ ภูมิคอนสาร
ที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยที่ดี ซึ่งสามารถไว้ตอได้สูงสุดถึง 13 ตอ
6) รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสถาบันชาวไร่อ้อย 56 รางวัล
2. รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น มี 3 ประเภท รวม 50 รางวัล
1) รางวัลการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 31 รางวัล
2) รางวัลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 12 รางวัล
3) รางวัลอ้อยรักษ์โลก 7 รางวัล
“รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศทรงคุณค่าที่มอบให้แก่เกษตรกรและโรงงานที่ทำดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรและโรงงานในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังให้มีเกษตรกรและโรงงานสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายณัฐพล กล่าว