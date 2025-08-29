อีคอนไทย ไม่ช็อก รับคาดการณ์ไว้แล้ว ปมศาลถอดถอนนายกฯ  แนะคืนอำนาจประชาชน

อีคอนไทย ไม่ช็อก รับคาดการณ์ไว้แล้ว ปมศาลถอดถอนนายกฯ
วันที่ 29 สิงหาคม นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 31 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทั้งคณะ ว่า สำหรับตนที่เป็นภาคเอกชนมองสถานการณ์นี้ว่าเป็นสิ่งที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
แนะคืนอำนาจประชาชน
นายธนิต กล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลฯ ครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ไม่ใช่แค่การถอดถอนบุคคลหนึ่งออกจากตำแหน่ง แต่ส่งผลสะท้อนถึงทั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากมองในทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์นี้ไม่ถือเป็นปัจจัยใหม่ที่สร้างแรงกระแทกมากนัก เนื่องจากนักธุรกิจและนักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ทิศทางไว้อยู่แล้ว ตนมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลในเชิงนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจจริง ๆ เพราะปัญหาหลักที่เรากำลังเผชิญยังเป็นเรื่องเดิม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หนี้ครัวเรือนสูง หรือการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลชุดต่อไปต้องเข้ามาแก้
นายธนิต กล่าวว่า ในมุมมองตน คนคาดการณ์ว่า แม้จะมีการพยายามยื้อสถานการณ์ทางการเมืองด้วยการหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งนายกฯ เช่น นายชัยเกษม นิติสิริ หรือนายอนุทิน ชาญวีรกูล แต่ในที่สุดแล้วตนมองทางออกเดียวที่เหมาะสมคือการคืนอำนาจให้ประชาชนและจัดให้มีการ เลือกตั้งใหม่ โดยเร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้การเลือกตั้งครั้งใหม่อยากให้เกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2568
เศรษฐกิจไทยยังไปต่อ แม้การเมืองเปลี่ยน
นายธนิต กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลมากเกินไปกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรอบนี้ เพราะประเทศไทยเคยผ่านวิกฤติการเมืองรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง ทั้งการชุมนุม การรัฐประหาร หรือความขัดแย้งในสังคม ถือว่า ประเทศไทยมีประสบการณ์และภูมิคุ้มกันในการรับมือกับวิกฤตทางการเมืองมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และ ตราบใดที่โรงงานไม่หยุดผลิต ท่าเรือไม่ถูกปิด และประชาชนยังทำงานปกติ เศรษฐกิจก็ยังเดินต่อได้