หุ้นไทยรูดท้ายตลาด ปิดลบ 13.48 จุด ผวา อิ๊งค์-ครม.หลุดทั้งคณะ เซ่นปมคลิปเสียง

หุ้นไทยรูดท้ายตลาด ปิดลบ 13.48 จุด ผวาอิ๊งค์-ครม.หลุดทั้งคณะเซ่นปมคลิปเสียง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันนี้ว่า หุ้นเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,157.63 จุด เคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,236.61 จุด ปรับลดลง 13.48 จุด หรือลบ 1.08% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,255.84 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,236.61 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 52,475.14 ล้านบาท
นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีปรับลดลงในช่วงท้ายตลาด หลังรับรู้ข่าวนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของไทย ขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พ้นทั้งคณะจากกรณีคลิปเสียงฮุน เซน ทำให้เกิดภาพสุญญากาศทางการเมือง รอยต่อทางการเมืองยาวกว่ากรณีอื่น รัฐบาลรักษาการขับเคลื่อนนโยบายไม่เต็มที่ เกิดภาพฟื้นตัวไม่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจ การเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งใหม่ อาจถูกพิจารณาออกไปก่อน รอการสรรหานายกฯ ใหม่ โดยมองว่าดัชนีแกว่งตัวไม่ได้ปรับลงไปลึกมากนัก คาดสัปดาห์ถัดไปเคลื่อนไหวในกรอบ 1,212-1,262 จุด
“การสรรหานายกฯ ใหม่ จะสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อการผ่านงบประมาณปี 2569 ก่อนแต่มีโอกาสเกิดการเลือกตั้งในระยะ 6-9 เดือนจากรัฐบาลที่อยู่ไม่นาน เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) อาจกลับเข้าสถานะบางส่วน และรอนายกฯ ใหม่หรือปัจจัยบวกอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติม” นายฐกฤตกล่าว
