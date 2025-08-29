นิวส์มอนิเตอร์

นักวิชาการ แนะ ปลัดกระทรวงรับหน้าใช้งบกระตุ้นศก. 1.5 แสนล. หลังชี้นายกฯอิ๊งค์หลุด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและให้นายกฯและ ครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะทันทีว่า แม้ว่านายกรัฐมนตรีและ ครม.จะไม่มีแล้ว แต่ปลัดกระทรวงจะทำหน้าที่รักษาการแทนรัฐมนตรี ทำให้ยังสามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยเฉพาะการเดินหน้าใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.57 แสนล้านบาท จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงในช่วงไตรมาส 3 หรือสิ้นสุดเดือนตุลาคมปีนี้ ขณะที่ตลาดหุ้นและการลงทุนจะไม่ชะงักงัน รวมทั้งรัฐสภายังสามารถทำหน้าที่ได้ต่อไป

นายธนวรรธน์กล่าวว่า คาดว่าภายใน 1 เดือนหลังจากนี้ จะสามารถสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่และพรรคร่วมรัฐบาลได้ และคาดว่าจะได้รัฐบาลใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้ พอดีรัฐบาลก็จะเข้ามารับช่วงบริหารและขับเคลื่อนงบประมาณใหม่ปี 2569 ต่อได้พอดี

“ในช่วงสุญญากาศ 2 เดือนจากนี้ อาจจะทำให้ฟื้นต้วช้า แต่เศรษฐกิจจะไม่ได้รับผลกระทบคาดว่าจะเติบโตได้ราว 2% เพราะปลัดกระทรวงยังขับเคลื่อนงบ 1.5 แสนล้านต่อไปได้ และตุลาคมรัฐบาลใหม่ก็จะเข้ามาพอดี สิ่งสำคัญต้องจับตาดูคือ หน้าตาของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีใหม่ ว่าจะมีเสถียรภาพและได้รับการยอมรับหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว” นายธนวรรธน์กล่าว