สศช.ชี้ การเมืองไม่กระทบศก.หลังศาล รธน.วินิจฉัย แพทองธาร หลุดนายกฯ เผยปัญหาหลักอยู่ที่โครงสร้าง

สภาพัฒน์ ชี้การเมืองไม่กระทบเศรษฐกิจ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “แพทองธาร” หลุดตำแหน่งนายกฯ เผยปัญหาหลักอยู่ที่โครงสร้าง
วันที่ 29 สิงหาคม นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของไทย ขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง และครม.พ้นทั้งคณะ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ทางโทรศัพท์ ว่า สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยมากนัก ไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างสะสมอยู่เดิมอยู่แล้ว ระบบเศรษฐกิจก็ยังสามารถดำเนินต่อไป
ส่วนประเด็นเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกา ที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา นั้น นายดนุชากล่าวว่า เป็นเรื่องที่ผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อ ๆ ไป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันที และไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาก็จำเป็นต้องดำเนินการต่อ
“เรื่องนโยบายอื่นๆ จะเป็นอย่างไรต้องไปถามฝั่งเลขากฤษฎีกา เป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ส่วนตัวคิดว่ามติครม. ตั้งแต่รับทราบคำสั่งศาลจะยังมีผลใช้ได้เพราะถ้าไม่มีผลก็จะมีปัญหากับการบริหารประเทศเยอะ”นายดนุชา กล่าว