เริ่มแล้ว! งาน Bangkok Auto Salon 2025 รวมพลังคนรักรถแต่งใหญ่สุดในอาเซียน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2025” (Bangkok Auto Salon 2025) ครั้งที่ 11 มหกรรมรถแต่งและวัฒนธรรมการแต่งรถที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง ถือเป็นอีกเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทย เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทคิดเป็นกว่า 10% ของ GDP ประเทศไทย และสร้างงานมากกว่าหนึ่งล้านตำแหน่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่ตลาดอุปกรณ์ตกแต่งและ Aftermarket ของไทยมีมูลค่ากว่า 5.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 8.2% แสดงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทำให้งานแบงค็อก ออโต ซาลอน จึงเป็นมากกว่างานแสดงรถยนต์ แต่คือ เวทีที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งไทย ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับสากล
นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานจัดงานและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด กล่าวว่า งานแบงค็อก ออโต ซาลอน 2025 สะท้อนบทบาทของกรุงเทพมหานครฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางของคนรักการแต่งรถทั่วอาเซียน ทำให้งานนี้ไม่เพียงเป็นการจัดแสดงรถโมดิฟายและอุปกรณ์ตกแต่ง แต่เป็นการรวมเอานวัตกรรมและงานดีไซน์ที่ล้ำสมัยมาไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับจากความชอบ ไปสู่การค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมการแต่งรถและอุปกรณ์ตกแต่งของภูมิภาคอย่างมั่นคง”
งาน “แบ็งค็อก ออโต ซาลอน 2025” ในปีนี้จัดงานขึ้นที่ไบเทค บางนา โดยร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป ผู้จัดงาน “Big Motor Sale” นำงานแสดงและจำหน่ายยานยนต์ทั้ง 2 งานมาจัดต่อเนื่องกัน เพื่อสร้างเทศกาลงานแสดงยนตกรรมที่ครบวงจรที่สุดแห่งปี ทั้งรถใหม่ รถแต่ง นวัตกรรมอุปกรณ์แต่งรถ และยิ่งกว่านั้น คือ การสร้างประสบการณ์พิเศษเป็น Playground ของคนรักรถในทุกเจเนอเรชั่น
ภายในงานพบกับข้อเสนอพิเศษจากบริษัทรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งหลายแบรนด์ กระตุ้นตลาดด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงกลางปี นำโดย โตโยต้า, มาสด้า, ฮอนด้า, โอโมดะ, อีซูซุ ยกทัพยนตรกรรมชั้นนำร่วมงาน ด้านสำนักแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งมี โอกูระ, Greddy, ฟอร์เอฟเวอร์, โอ๊ค คลับ, เวลไซด์, เวอร์เทคซ์, Cusco, KYB, เวลไซด์, รวมไปถึงน้ำมันเครื่องโมตุล และรถโมเดลโทมิกะ จากญี่ปุ่น ร่วมด้วยบริษัทอุปกรณ์ตกแต่งจากต่างประเทศเกือบ 200 บู้ทจาก 7 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เกาหลี เป็นต้น
“ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา งานแบงค็อก ออโต ซาลอน ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรมการแต่งรถของอาเซียน และในปีนี้ศักยภาพนั้นยังโดดเด่นมากขึ้นผ่านการเติบโตของจำนวนผู้ผลิต สำนักแต่ง รวมกลุ่มคาร์คลับที่มาเข้าร่วมงาน รวมถึงความหลากหลายและสร้างสรรค์จากกิจกรรมที่น่าประทับใจ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่างานของเรากำลังขยายตัว และเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และความหลงใหลในรถยนต์เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง”
มร. จุนอิจิ ฟุคุอิ กรรมการบริหาร สมาคมโตเกียว ออโต ซาลอน จากประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัง-เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผู้จัดงาน Tokyo Auto Salon และ บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ในเครือสยามสปอร์ต ชินดิเคท “เราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมายาวนาน ตั้งแต่การจัดทำนิตยสารรถญี่ปุ่นฉบับภาษาไทย จนถึงการร่วมกันจัดงาน Bangkok Auto Salon ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่ได้รับสิทธิ์จัดงานนี้นอกประเทศญี่ปุ่น เราให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานปีต่อๆ ไป เพื่อเป็นเวทีสำคัญที่ค่ายรถชั้นนำได้นำยนตรกรรมระดับเรือธงมาจัดแสดง พร้อมทั้งเป็นหมุดหมายของคนรักรถแต่งและผู้ที่สนใจอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ในประเทศไทย”
Bangkok Auto Salon 2025 ครั้งที่ 11 ปรากฏการณ์วัฒนธรรมคนรักรถแต่งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2568 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 100 วันพุธ-ศุกร์ เวลา 12.00 – 21.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 21.30 น. บัตรเข้าชมราคา 100 บาท รวมตัวพร้อมกัน คนนคนรักรถแต่งทุกสาย… มุ่งหน้าสู่ Bangkok Auto Salon 2025!