อสังหาฯ ห่วงสุญญากาศเศรษฐกิจ จี้ตั้งรัฐบาลใหม่ ดึงคนนอก-มืออาชีพร่วม ฟื้นเชื่อมั่น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 31 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทั้งคณะนั้น
นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า เพื่อให้ไม่เกิดสุญญากาศทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลต้องเร่งทำให้เกิดความชัดเจนในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ อย่างไรก็ดีอยากให้ดึงคนนอกและมืออาชีพหรือนักธุรกิจหรือนายแบงก์ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วย โดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยากให้เลือกผู้ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเผชิญวิกฤตหลายอย่างที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ทั้งปัญหาชายแดนและสงครามการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาให้เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว
“ไม่อยากให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีหรือเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าช้า เพราะเมื่อหากเกิดสุญญากาศขึ้น จะยิ่งทำให้เกิดเกียร์ว่างและไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ”นายสุนทรกล่าว
นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญ สำหรับในแง่ของเศรษฐกิจ ก็มีความกังวลว่าจะทำให้นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วนและปัญหาชายแดนไม่มีความต่อเนื่อง ทั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.15 แสนล้านบาทและงบเยียวยาผลกระทบชายยแดน เนื่องจากรัฐบาลอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วและมีอายุสั้น หากมีการนำไปสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่
“มองว่าคงไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ และที่สำคัญงบประมาณปี 2569 ผ่านการอนุมัติแล้ว ขณะที่ภาษีทรัมป์ก็ชัดเจนเก็บ 19%ใกล้เคียงประเทศคู่แข่ง ดังนั้นความเชื่อมั่นจึงไม่น่าจะลดลงไป แต่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาก็ต้องเร่งสานต่อนโยบายเร่งด่วนให้มีความต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ”นายอิสระกล่าว