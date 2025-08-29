โค้บบ์ ลาดพร้าว-สุทธิสาร คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ราคาเข้าถึงง่าย เริ่ม1.89 ล้าน  

โค้บบ์ ลาดพร้าว-สุทธิสาร คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ราคาเข้าถึงง่าย เริ่ม 1.89 ล้าน
หลังจากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSC ห่างหายการทำตลาดคอนโดมิเนียมราคาเข้าถึงง่ายมานาน นับจาก”แชมเบอร์ส ชาน ลาดพร้าว-วังหิน” เมื่อปี 2558
ล่าสุดเปิดเกมบุกในรอบ 10 ปี ส่ง“โค้บบ์ ลาดพร้าว-สุทธิสาร” เขย่าตลาด ท่ามกลางความท้าทายจากดีมานด์และซัพพลายที่ชะลอตัว
โครงการมีเนื้อที่กว่า 5 ไร่ อยู่ในซอยลาดพร้าว 64 ห่างจากสถานีโชคชัย 4 ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง เพียง 600 เมตร มีมูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท รูปแบบเป็นคอนโดโลว์ไรส์ จำนวน 4 อาคาร สูง 8 ชั้น 3 อาคาร อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 อาคาร รวม 684 ยูนิต
ห้องชุดมีให้เลือก 4 แบบ 1 BED FLEX ขนาด 24-25 ตร.ม., 1 BEDROOM SIGNATURE ขนาด 27-30 ตร.ม., 1 BEDROOM PLUS ขนาด 34-37 ตร.ม. และแบบ 2 BEDROOM ขนาด 45 ตร.ม. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) แล้ว คาดเริ่มก่อสร้างปลายปี 2568 แล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในไตรมาส 1 ปี 2570
“โค้บบ์ ลาดพร้าว-สุทธิสาร” ไม่ได้เป็นเพียงคอนโดราคาจับต้องได้ในรอบ 10 ปีของ SC ยังเป็นการขยายโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยเตรียมเปิดจองครั้งแรกวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้ ด้วยราคาเซอร์ไพรส์ในงานเริ่ม 1.899 ล้านบาท