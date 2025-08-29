ทางหลวง เตรียมความ พร้อมเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่-กาญจนบุรี”
วันที่ 29 สิงหาคม นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ว่า ในขณะนี้มีความคืบการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 99.89% ส่วนความคืบหน้างานระบบและงานบำรุงรักษาอยู่ที่ 92.89% เบื้องต้นมีกำหนดเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวม 7 ด่านในเดือน ตุลาคม 2568 นี้ (ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง ด่านกาญจนบุรี) โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และจะขยายเปิดให้บริการครบ 8 ด่าน (ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง ด่านกาญจนบุรี และ ด่านศีรษะทอง) รองรับเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้เป็นต้นไป โดยกำหนดความเร็วในการใช้ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นายอภิรัฐ กล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2559 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี มาตรฐานการออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร พร้อมระบบควบคุม ความปลอดภัยและการจราจรอัจฉริยะ (ITS) เช่น ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระบบบริหารจัดการจราจร ระบบตรวจจับความเร็วและงานศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอดสายทาง
นายอภิรัฐ กล่าวว่า โดยจากข้อสรุปเชิงสถิติการทดลองใช้บริการของประชาชน พบว่า มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีสถิติปริมาณการจราจร เฉลี่ยประมาณ 35,000 คัน ต่อวัน โดยช่วงวันหยุดยาวมีการใช้สูงสุด แตะระดับ 40,000 คัน และยังพบว่าเส้นทางดังกล่าว สามารถช่วยระบายรถในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ช่วงบางใหญ่-นครปฐม ขาเข้า เฉลี่ยถึง 483,041 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 15%
ขณะที่ขาออกเฉลี่ย 454,655 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 18% ส่วนช่วงนครปฐม –กาญจนบุรี ขาเข้าเฉลี่ยถึง 165,171 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 32% ขาออกเฉลี่ย 162,385 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 34% นับเป็นผลตอบรับที่ดีและการันตีได้ว่า M81 ช่วยลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดกาญจนบุรี จากเดิมต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 50 นาทีเท่านั้นเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศได้ตามวัตถุประสงค์
นายอภิรัฐ กล่าวว่า สำหรับโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) ของมอเตอร์เวย์ M81 นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการมาตรา 36 คัดเลือกพิจารณาร่าง RFP คาดการณ์ว่าจะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2569-2570 โดยจะเปิดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในปี 2570 และเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี 2571 ขณะที่ Rest Area มอเตอร์เวย์ M6 นั้น อยู่ระหว่างการปรับเงื่อนไขให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่กำหนด ซึ่งเตรียมเสนอให้คณะกรรมนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) พิจารณาอนุมัติในวันที่ 9 กันยายน 2568 นี้ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป