เข้าเดือนกันยายนแล้ว ซึ่งเป็นเดือนส่งท้ายของปีงบประมาณ 2568 มาพร้อมกับการรับเข้าตำแหน่งใหม่ๆ ของข้าราชการหลายท่าน เป็นช่วงต้องศึกษางานใหม่ที่กำลังจะเข้าไปดูแลด้วย
เช่นกัน
สำหรับกระทรวงพาณิชย์ คู่นี้ พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ กำลังลุกจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ไปนั่งอธิบดี กำกับดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ มานั่ง สนค.แทน
วันหนึ่ง ภายในกิจกรรมใหญ่ของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่ผู้บริหารท่านอื่นเดินชม เดินชิม ร้านอาหารดังที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็หันไปเห็น 2 ผู้บริหาร ภาพชัด “ขะมักเขม้น” คนหนึ่งตั้งใจพูด อีกคนตั้งใจฟัง …
จนคนยืนใกล้ๆ อดแซวไม่ได้ กำลังเข้าคอร์ส พี่ติวน้อง กันหรือ คร้าบบบ