ราคาทอง พุ่งขึ้นพรวดเดียว 350 บาท รูปพรรณบาทละ 53,400 สูงสุดรอบ 2 เดือน
วันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองล่าสุดประจำวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.06 น. พุ่งขึ้นพรวดเดียว 350 บาท สู่บริเวณ 52,600 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(29 สิงหาคม) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 6 ครั้ง รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 250 บาท
สำหรับราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด 96.5% วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 53,400ฐานภาษีบาทละ 51,453.04 ทองแท่ง ขายออกบาทละ 52,600 รับซื้อบาทละ 52,500
ประกาศราคาทองในประเทศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พุ่งพรวด 350 บาท แตะระดับ 52,600 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน
โดยสัปดาห์นี้(25-30 ส.ค.) มีการประกาศราคาทองทั้งหมด 27 ครั้ง เป็นการปรับขึ้น 17 ครั้ง ลดลง 10 ครั้ง รวมราคาปรับเพิ่มขึ้น 950 บาท เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนค่าเงินบาทสัปดาห์นี้พบการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง 32.33-32.54 บาท
ส่วนราคาทองคำตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยทองคำ Spot พุ่งขึ้นปิดที่ระดับ 3,448 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำโคเม็กซ์พุ่งขึ้นแรงเช่นกันปิดที่ระดับ 3,516.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำพุ่งทะยานขึ้นมาจากปัจจัยสนับสนุนสำคัญอย่างดัชนี PCE ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญที่เฟดนำไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยดัชนี PCE เปิดเผยเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์
และจากข้อมูลเงินเฟ้อดังกล่าวนำมาซึ่งความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 1 ครั้ง หรืออาจ 2 ครั้งภายในปีนี้
นอกจากนี้ตลาดทองคำยังคงได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด โดยธนาคาร Commerzbank ระบุในรายงานว่า มีกระแสเงินไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำอย่างมากในช่วงสองวันที่ผ่านมา หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์สั่งปลดลิซา คุก ออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด โดยอ้างว่าเธอมีพฤติกรรมฉ้อโกงด้วยการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย