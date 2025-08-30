พิชัย เชื่อปัญหาเศรษฐกิจแก้ได้ ใครรับผิดชอบอะไร ยังต้องดูแลอยู่ ยันเจรจาภาษีสหรัฐฯ ไม่สะดุด
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบหรือไม่ หลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองว่า ตนว่าทุกอย่างก็น่าจะแก้ไขได้ในเรื่องเศรษฐกิจ ใครรับผิดชอบก็ยังต้องดูแลอยู่
เมื่อถามว่าจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอะไรหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ทุกอย่างตอบได้ในเรื่องเศรษฐกิจเราใครรับผิดชอบก็ยังต้องดูแลอยู่
เมื่อถามย้ำว่า จะทำให้การเจรจาภาษีและการค้า กับสหรัฐอเมริกาสะดุดหรือไม่ นายพิชัย กล่าวว่า ไม่สะดุด