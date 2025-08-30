ชาวสุรินทร์เฮ!  ‘คุณากร’ ดันเนื้อสุรินทร์ ขึ้นทะเบียน GI ช่วยสร้างรายได้ปีละ 43 ล้าน

ชาวสุรินทร์เฮ! ‘คุณากร’ ทำสำเร็จ ดันเนื้อสุรินทร์ ขึ้นทะเบียน GI ช่วยสร้างรายได้ปีละ 43 ล้าน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายคุณากร ปรีชาชนะชัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับ “เนื้อสุรินทร์” ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงแก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสุรินทร์
นายคุณากร กล่าวว่า การได้รับการรับรอง GI สำหรับ “เนื้อสุรินทร์” ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า และทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการผลักดันตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรู้สึกยินดีที่วันนี้ความพยายามดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
“สำหรับ เนื้อสุรินทร์ ถือเป็นโคเนื้อลูกผสมคุณภาพสูง มีสายเลือดวากิวไม่น้อยกว่า 50% เลี้ยงในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโค ทำให้ได้เนื้อสีแดงอมชมพู ไขมันแทรกสวย ระดับคะแนน 3 ขึ้นไปตามมาตรฐานญี่ปุ่น รสชาติดี เนื้อนุ่ม ไม่มีกลิ่นสาบ ปัจจุบันมีการผลิตกว่า 144,000 กิโลกรัมต่อปี สร้างรายได้ให้เศรษฐกิจจังหวัดกว่า 43 ล้านบาท” นายคณากร กล่าว
นายคุณากร ระบุว่า การได้รับการขึ้นทะเบียน GI ครั้งนี้ เป็นทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่า “เนื้อสุรินทร์” จะสามารถก้าวขึ้นเป็นสินค้าเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุรินทร์และประเทศไทยได้ในอนาคต
