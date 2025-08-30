เปิดแล้ว‘ตี๋น้อย โกลด์’จัดโปร 299 บาท ถึง 3 ก.ย. MK รุกกลับจับมือ’เชฟแมน’ทำเมนูพิเศษ

เปิดแล้ว‘ตี๋น้อย โกลด์ เมเจอร์ รัชโยธิน’ จัดโปร 299 บาท ถึง 3 ก.ย. MK รุกกลับจับมือ’เชฟแมน’ทำเมนูราคาพิเศษ
ถือฤกษ์วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เปิดตัวแล้ว สุกี้แบรนด์ใหม่”ตี๋น้อย โกลด์” (Teenoi Gold) สาขาแรก”เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน”ที่สุกี้ตี๋น้อย ยกระดับขึ้นมาเพื่อจับตลาดพรีเมียมแมส ราคาเริ่มต้น 599 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) นั่งทานได้ 2 ชั่วโมง เปิดตั้งแต่ 10.30-05.00 น.
โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) กับ”เชฟโฮ” ชาวฮ่องกง เจ้าของร้านโฮคิทเช่น จัดตั้งบริษัท บีเอ็นเอ็น แอนด์ โฮ จำกัด มีสุกี้ตี๋น้อยถือหุ้น 70% และเชฟโฮ 30%
หลังซุ่มทำแผนอยู่หลายเดือน ก็บุกตลาดอย่างเต็มตัว โดยช่วงเปิดตัวจัดโปรราคาพิเศษ 499 บาท ยาวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ความพิเศษยังไม่หมด สำหรับสาขาแรก ยังจัดโปรโมชั่นเปิดร้าน 5 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายนนี้
ในราคา 299 บาท (ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มรีฟิล และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเน็ต 372 บาท สำหรับลูกค้า 400 ท่าน/วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วง 10.30 น. จำนวน 200 ท่านแรก ช่วง00.00 น. จำนวน 200 ท่านแรก
สำหรับเมนูไฮไลต์ของ”ตี๋น้อย โกลล์ “
– เนื้อวากิวพับนอกออสเตรเลีย
– เนื้อวากิวสันคอออสเตรเลีย
– เนื้อวากิวบริสเก็ตออสเตรเลีย
– ปลากระพงสไลด์
– ลูกชิ้นกุ้งปั้นสด
– ตับหมูหมักสูตรฮ่องกง
– หมูไม้ไผ่ TG
– เป็ดย่าง (โปรโมชั่นเปิดร้าน สั่งได้ไม่อั้น)
– หมูแดงฮ่องกง (ใช้ไม้ลิ้นจี่ในการย่าง)
– ติ่มซำ เสิร์ฟเป็นแข่ง อาทิ ซาลาเปาหมูแดง ซาลาเปาลาวา ฮะเก๋ากุ้ง ฯลฯ
-กุ้งทอดวาซาบิ
– ฟองเต้าหู้กุ้งทอด
– ปอเปี๊ยะไส้หอยลายกุ้ยช่าย
– เกี๊ยวกุ่ยช่ายทอด
– เผือกทอด
– นมสดทอด
มี 4 น้ำชุปให้เลือก ซูปกระดูกหมูคอลลาเจน ซุปไก่ตุ๋นเห็ดหอม ซุปดำ ซุปหม่าล่า
น้ำจิ้ม มีน้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มงา น้ำจิ้มพอนสึยูสุ น้ำจิ้มซีฟู้ด
เครื่องดื่มน้ำรีฟิล เช่น มัทฉะมะพร้าวน้ำหอม ชาไทยมะพร้าวน้ำหอม โกโก้บราวชูก้า ชาลำไยสีทอง ส้มยูสุ โค้ก
ของหวาน มีสาคูแคนตาลูป เฉาก๊วยนมสด
จากปักธงสาขาแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดสาขา 2 ที่เลียบทางด่วน ลาดพร้าว ซึ่งที่นี่จะเป็นสาขาแฟลกชิป และสาขา3 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
ตั้งเป้ามี 11 สาขาภายในปี 2569 ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น โลตัส นครปฐม, ธัญญาพาร์ค, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชลบุรี, พีทีที ปาร์ค มอลล์ 5 ศรีนครินทร์, ออนติวานนท์, อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่, เดอะวอร์ค เกษตร-นวมินทร์
แต่ละสาขาใช้เงินลงทุนประมาณ 15-20 ล้านบาทและมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 30-60 ที่นั่ง
หลัง”สุกี้ตี๋น้อย”เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ทางMK ก็มีความเคลื่อนไหวในทันที หลังก่อนหน้านี้ จัดโปรบุฟเฟต์ อิ่มไม่อั้น 299 บาท ถึง 31 สิงหาคมนี้
งานนี้จับมือ”เชฟแมน” หรือ เชฟ ไว ยิน มาน เชฟชาวฮ่องกง ผู้ก่อตั้งภัตตาคารอาหารจีน ออกเมนูพรีเมียมพิเศษ ในราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มต้น 89 บาท
โดยชูวัตถุดิบ ‘เป็ดย่างซิกเนเจอร์จาก MK’ และ ‘ซอสเป๋าฮื้อ’ สไตล์เชฟแมน หลังเปิดตัวแคมเปญ กลุ่มลูกค้าประจำที่เป็นสมาชิกตอบรับแคมเปญนี้ดีกว่ากลุ่มอื่น 2 เท่า ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
สำหรับ 5 เมนูพิเศษ ได้แก่
- เป็ดย่างซอสเป๋าฮื้อ : เป็ดย่าง MK เนื้อนุ่มฉ่ำ ชิ้นใหญ่เต็มคำ ราดด้วยซอสเป๋าฮื้อสุดเข้มข้น สัมผัสนุ่มลึก ได้รสสัมผัสเป็ดย่าง MK ในแบบใหม่ 259 บาท
- บะหมี่เป็ดย่างซอสเป๋าฮื้อ : บะหมี่ไข่เส้นเหนียวนุ่ม เสิร์ฟพร้อมเป็ดย่าง MK ราดด้วยซอสเป๋าฮื้อเข้มข้น สัมผัสนุ่มลึก เข้ากับเส้นบะหมี่ได้อย่างลงตัว ตรงตามเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของเชฟแมน 189 บาท
- ขนมจีบไส้เป็ดย่างซอสเป๋าฮื้อ : อร่อยเต็มคำ กับขนมจีบสุดพรีเมียมไส้เป็ดย่าง ราดด้วยซอสเป๋าฮื้อสุดเข้มข้น หอม อร่อยกลมกล่อม 89 บาท
- ซาลาเปาทอดงาไส้เป็ดย่าง : แป้งบางกรอบ หอมงาขาว สอดไส้เป็ดย่างชิ้นใหญ่ ที่เชฟพัฒนาให้เนื้อสัมผัสแน่น เต็มคำ จนเป็นสูตรลับเฉพาะที่ MK 89 บาท
- ปอเปี๊ยะทอดไส้เป็ดย่าง : ยกระดับความอร่อยระดับพรีเมียม ปอเปี๊ยะทอดสอดไส้เป็ดย่างเต็มคำ เสริมรสสัมผัสและความหอมด้วยเห็ดหอม แครอท และกะหล่ำปลีซอย 89 บาท
แคมเปญมีถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 หรือจนกว่าของจะหมด
ล่าสุด MK เตรียมรุกต่อ เพิ่มเมนูใหม่ ดีเดย์ 1 กันยายนนี้!