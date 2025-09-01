เจ้าพ่อกวาง

ควันหลงบรรยากาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานใหญ่ประจำปี “ไทยแลนด์ โฟกัส 2025” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 ชูความโดดเด่นและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในการก้าวข้ามความท้าทาย สู่โอกาสการลงทุนใหม่
มี อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเวทีโชว์ความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย ต่อสายตานักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย ซึ่งปี 2568 ถือเป็นอีกครั้งที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 180 ราย และ 75 กองทุน ส่วนใหญ่บินลัดฟ้า มาจากสิงคโปร์และฮ่องกง ที่เป็นฐานของกองทุนใหญ่ของโลก
