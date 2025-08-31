ปิดตำนานห้างดัง ‘บิ๊กคิงส์ บางใหญ่’ เปิดภาพล่าสุด ถูกรื้อแล้ว จับตาทุนยักษ์ ทุ่มพลิกโฉมทำเลทอง
หลังจากปิดตัวไปเมื่อปี 2554 วันนี้ “บิ๊กคิงส์ บางใหญ่” ได้ปิดตำนานลงอย่างเป็นทางการแล้ว หลังซากอาคารที่ถูกทิ้งร้างมานานกำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอน ซึ่งจะใช้เวลา 1 ปี นับจากเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569
ขณะเดียวกัน กำลังเป็นที่จับตาที่ดินทำเลทอง ติดสถานีบางใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ แถมยังใกล้กับศูนย์การค้ายักษ์ “เซ็นทรัล เวสต์เกต” จะถูกพัฒนาเป็นโปรเจ็กต์อะไรต่อจากนี้
สำหรับห้าง “บิ๊กคิงส์ บางใหญ่” ถือว่าเป็นห้างในตำนานของชาวนนทบุรีในยุควันวาน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บิ๊กคิงส์ จำกัด เปิดบริการวันแรกเมื่อปี 2539 ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของพื้นที่ยังเป็นที่ตั้งห้าง “เมอร์รี่คิงส์บางใหญ่” ที่เปิดบริการเมื่อปี 2542 ก่อนจะปิดตำนานไปพร้อมกัน
ปัจจุบันที่ดินเป็นของ “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” ด้วยชื่อชั้นระดับเจ้าสัว และทำเลที่ติดรัศมีรถไฟฟ้า จึงเป็นที่สนใจว่าจะถูกพลิกโฉมเป็นโครงการอะไรในอนาคต