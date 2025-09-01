โปรเจ็กต์กระตุ้นศก.สะดุด ‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้เหตุพิษการเมือง รับเหมาผวายุบสภา-งบช้า

โปรเจ็กต์กระตุ้น ศก.สะดุด ‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้เหตุพิษการเมือง รับเหมาผวายุบสภา-งบช้า ‘ส.โรงแรม’ จี้เร่งตั้งรบ.ใหม่ ช่วยปลุก ‘ท่องเที่ยว’ ไฮซีซั่น
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่นั้น แม้ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนแกนนำจะมาจากพรรคไหน ระหว่างกลุ่มพรรคเพื่อไทยเดิมหรือพลิกเป็นกลุ่มขั้วใหม่อย่างพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่ โครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติจาก ครม.และเดินหน้าการก่อสร้างไปแล้วยังคงเดินหน้าต่อ เช่น รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นต้น สำหรับโครงการอาจต้องรอการพิจารณาจาก ครม.ใหม่ อาทิ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพราะมีการแก้ไขสัญญาและยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. รัฐบาลรักษาการไม่น่าจะนำมาพิจารณา นอกจากนี้ มีโครงการแลนด์บริดจ์ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงบประมาณและยังมีรายละเอียดต้องพิจารณาเพิ่ม
ขณะที่ น.ส.ลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ติดว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลใหม่ แต่สิ่งกังวลขณะนี้คือกลัวการยุบสภา เนื่องจากงบประมาณปี 2569 ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภาในวาระ 2 และวาระ 3 หากงบประมาณมีความล่าช้า จะทำให้เศรษฐกิจสะดุด และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาขาดช่วง กระทบต่อสภาพคล่องของผู้รับเหมา ขาดเงินหมุนเวียน จึงอยากให้เร่งงบประมาณให้ออกมาก่อนยุบสภาและเลือกตั้งใหม่
“โครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ วางมาสเตอร์แพลนไว้แล้ว เช่น รถไฟทางคู่ เป็นต้น ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าต่อ เพียงแต่จะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าเท่านั้น” น.ส.ลิซ่ากล่าว
ส่วน นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลนำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นตำแหน่งกรณีคลิปสนทนากับฮุน เซน แห่งกัมพูชา ทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง และมีรัฐบาลรักษาการแทน นั้น ภาคการท่องเที่ยวคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นใครก็ได้ แต่อยากให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุด เพื่อให้มี ครม.เข้ามาบริหารประเทศ เพราะแม้มีรัฐบาลรักษาการแต่ไม่รู้ว่าสามารถทำหน้าที่ได้มากน้อยเท่าใด การท่องเที่ยวเริ่มไต่ระดับกลับมาแล้ว เท่าที่สำรวจพบว่าตลาดยุโรปเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น ไม่ได้กังวลส่วนนี้มากนัก ทำให้โรงแรมระดับ 5 ดาว เริ่มมียอดจองล่วงหน้าช่วงไฮซีซั่นแล้ว เงื่อนไขสำคัญคือ หากพรรคจัดตั้งรัฐบาลมีคะแนนเสียงไม่พอ พรรคประชาชนจะช่วยโหวตเพิ่มคะแนนเสียงให้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องยุบสภาใน 4 เดือน จัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จ ไม่แน่ใจว่าเวลาตามเงื่อนไขก่อนยุบสภา งบกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จะใช้ได้และมีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าใด เอกชนอยากให้รัฐบาลบริหารจัดการให้มีโครงการที่ดีใช้ทันช่วงเศรษฐกิจยังไม่สดใส