พฤกษา ปลื้ม PRUKSA D-DAY SALE ดันยอดขายทะลุ 2 พันล.
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก จากการจัดงาน “PRUKSA D-DAY SALE” มหกรรมบ้าน-คอนโด-ทาวน์โฮม ระหว่างวันที่ 29 – 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กวาดยอดขายรวมทะลุ 2,000 ล้านบาท ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ที่น่าจับตามองในตลาดอสังหาฯ
งานมหกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและศักยภาพของโครงการ ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น การออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย ที่ทางพฤกษาได้คัดยูนิตพิเศษบนทุกทำเลฮอต กว่า 100 โครงการ มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรครบจบในที่เดียว
“ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นเกินความคาดหมาย ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์เรา แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงในตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง”