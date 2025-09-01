ซีพี แอ็กซ์ตร้า หนุนปูทะเล ช่วยคนตัวเล็ก สร้างรายได้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ล่าสุด แม็คโครได้จับมือ ขวัญใจฟาร์ม ฟาร์มปูทะเลชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจำหน่ายปูทะเล ภายใต้กลยุทธ์ Break Bulk Strategy ด้วยการจับปูใส่ตะกร้า พร้อมขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
“การเปิดตัวปูทะเลตะกร้าในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทยไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง จากการจัดจำหน่ายในรูปแบบแพ็กเล็ก เข้าถึงง่าย ราคาจับต้องได้ เพียงกิโลกรัมละ 219 บาท ทำให้ผู้บริโภคได้ปูทะเลสดใหม่ เนื้อแน่น ด้านเกษตรกรก็มีรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ตามเจตนารมณ์ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ลูกค้า แต่ยังสร้างความภูมิใจให้เกษตรกรไทย พร้อมมอบโอกาสคืนสู่คนตัวเล็กในชุมชน”
นางศิริพรกล่าวว่า ขวัญใจฟาร์ม ปัจจุบันบริหารโดย 3 พี่น้อง วลัยรัตน์ รุ่งเพียร เจริญผล, ณัฐกานต์ และ พิมพ์ขจี รุ่งเพียร โดยครอบครัวนี้ทำธุรกิจปูมากว่า 38 ปี เริ่มจากระนอง ก่อนย้ายมาที่เพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สามน้ำ ทำให้ปูเนื้อแน่น หวาน และคุณภาพดี ปูทุกตัวถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน โดยปูที่ได้มาตรฐานจะถูกแพ็กจำหน่าย ส่วนปูที่ยังไม่ถึงมาตรฐานจะเลี้ยงต่อจนได้คุณภาพดีที่สุด
โดย วลัยรัตน์ บอกว่า “พวกเราเป็นทายาทรุ่นสองที่สานต่อความตั้งใจ ที่อยากให้คนทั่วประเทศได้ลิ้มรสปูทะเลสด ๆ จากขวัญใจฟาร์ม ส่งตรงถึงหน้าบ้านอย่างสะดวกสบาย ด้วยความใส่ใจและบริการที่ดี และแม็คโครก็ช่วยสานต่อความตั้งใจนี้ให้เป็นจริง จากเริ่มแรกเราส่งปูกระบะเพียง 150 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,800 กิโลกรัม และเมื่อพัฒนามาเป็น ‘ปูตะกร้า’ ก็ได้รับการตอบรับอย่างดี มียอดขายมากถึง 4,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ฟาร์มของเราเติบโตไปพร้อมกับชุมชน คนงานทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ ทั้งในฟาร์มและโรงแพ็ก รวมถึงเรายังขายพันธุ์ลูกปูให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงต่อ และรับซื้อกลับมาจำหน่าย สร้างรายได้หมุนเวียนและความยั่งยืนให้กับทุกคนอย่างแท้จริง”
การที่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า นำกลยุทธ์ Break Bulk Strategy มาใช้ ไม่เพียงแต่แตกหน่วยบรรจุเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ยกระดับรายได้ สร้างงาน และเติมเต็มความภาคภูมิใจให้ผู้ผลิตไทย อีกทั้งผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ ปูตะกร้าคัดพิเศษพร้อมให้เลือกซื้อแล้วที่ แม็คโคร 71 สาขา และในอนาคตจะจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ makro.co.th