ศุภาลัย ประกาศ SOLD OUT ยกตึก ‘ศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39’ กวาดยอด 2,100 ล้าน
วันที่ 1 กันยายน นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดพรีเซลโครงการ ศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39 คอนโดมิเนียม สูง 25 ชั้น 1 อาคาร เป็นห้องแบบ 2-3 ห้องนอน ราคาเริ่มต้น 6.3-27 ล้านบาท จำนวน 192 ยูนิต เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยประสบความสำเร็จสามารถปิดการขายห้องพักอาศัยทั้งหมด มียอดขายรวมกว่า 2,100 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์ Sold Out ท่ามกลางสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ท้าทายในช่วงกลางปี และในครึ่งปีหลังนี้ศุภาลัยยังเตรียมเดินหน้าเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มเติมในทำเลศักยภาพ
“ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนถึงการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่ให้ความไว้วางใจในโครงการ ศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39 ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งจากการคัดสรรทำเล Super Prime Location ใจกลางสุขุมวิท ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม และฟังก์ชันการใช้งานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด นำไปสู่การ Sold Out ภายในวันเปิดขายรอบ Pre-Sales“นายไตรเตชะกล่าว
นายไตรเตชะกล่าวว่า ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของโครงการเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของศุภาลัยในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ยาวนานในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาตลาดคอนโดมิเนียมอย่างลึกซึ้ง พร้อมทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในเซกเมนต์พรีเมียม จึงออกแบบโครงการที่เริ่มต้นด้วยห้องพักอาศัยขนาดใหญ่ 2-3 ห้องนอนขึ้นไป ในสุดยอดทำเลศักยภาพใจกลางเมือง ซึ่งยังคงมีซัพพลายอยู่อย่างจำกัด ทำให้บริษัทสามารถวางกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบคอนโดมิเนียมที่ผสมผสานคุณภาพที่จับต้องได้เข้ากับดีไซน์ที่คิดมาอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาความสมบูรณ์แบบทั้งในวันนี้ และความมั่นคงในระยะยาว
“ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของศุภาลัย ท่ามกลางภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในแง่ยอดขายและภาพลักษณ์แบรนด์ใน ตลาดบน และในครึ่งปีหลังนี้ ศุภาลัยยังเตรียมเดินหน้าเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มเติมในทำเลศักยภาพ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพชีวิตเหนือระดับ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่หลากหลาย พร้อมยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการทุกมิติ” นายไตรเตชะกล่าว