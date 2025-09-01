จีน ปรับมาตรฐานความปลอดภัย สินค้านมเปรี้ยว ในรอบ 14 ปี บังคับใช้ 16 ก.ย.นี้

จีน ปรับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้านมเปรี้ยว ในรอบ 14 ปี บังคับใช้ 16 ก.ย.นี้
วันที่ 1 กันยายน นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (National Health Commission: NHC) และสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (State Administration for Market Regulation: SAMR) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติสำหรับนมเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวปรุงแต่งฉบับใหม่ (มาตรฐานหมายเลข GB 19302-2025) ซึ่งได้ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยจากฉบับเดิมที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 โดยมาตรฐานใหม่มีสาระสำคัญหลัก 4 ประการ สรุปได้ดังนี้ (1) คำจำกัดความของนมเปรี้ยว (Fermented milk) และผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวปรุงแต่ง (Flavored fermented dairy products) (2) ข้อกำหนดการใช้นมข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตนมเปรี้ยวในอุตสาหกรรมอาหาร (3)ข้อบ่งชี้ทางกายภาพ และเคมีในส่วนของความเป็นกรดสำหรับนมเปรี้ยว และ (4) เงื่อนไขปริมาณไขมันของนมแต่ละประเภท ได้แก่ ไขมันพร่องมันเนย (skimmed) ไขมันพร่องมันเนยบางส่วน (partially skimmed) หรือไขมันทั้งหมด (whole fat) ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://warning.acfs.go.th
จากข้อมูลสถิติการค้า ไทยส่งออกสินค้านมเปรี้ยวไปยังจีนเป็นลำดับที่ 6 (รองจากฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา) โดยในปี 2567 ไทยส่งออกไปจีนปริมาณ 3,609.08 ตัน มูลค่า 140.68 ล้านบาท และในปี 2568 ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ไทยส่งออกไปจีนปริมาณ 1,781.85 ตัน มูลค่า 66.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของสัดส่วนการส่งออกสินค้านมเปรี้ยวของไทยทั้งหมด
นางอารดา กล่าวว่า สินค้านมของไทยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปีและจีนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นตลาดใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษามาตรฐานสินค้าของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของประเทศคู่ค้า รวมถึงสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง หากปฏิบัติตามได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสขยายตลาดให้เติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับนโยบายฯ ของประเทศคู่ค้า